В республике зафиксирован рекордный суточный прирост заболевания коронавирусом

В республике 29 апреля зафиксирован рекордный суточный прирост заболевания граждан коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, в Мордовии вирус COVID-19 подтвержден еще у 67 человек.

Из числа новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 23 - в Саранске, 10 - в Рузаевском, 9 - в Ковылкинском районах, есть отдельные случаи в Теньгушевском, Зубово-Полянском, Старошайговском, Кочкуровском, Лямбирском, Ардатовском, Инсарском, Атяшевском, Кадошкинском, Атюрьевском, Краснослободском, Дубенском районах.

Среди новых больных 10 человек старше 60 лет.

Обращает на себя внимание тот факт, что в ряде случаев семьи в полном составе получили подтверждение диагноза COVID-19. В одном из них приехавшие из Москвы близкие родственники инфицировали всех остальных членов семьи, включая детей, таким образом, в одной семье диагноз сегодня подтвердился сразу у пяти человек.

Среди подтвержденных сегодня случаев заражения четыре - у детей в возрасте от 4 до 12 лет.

Обращаем внимание, что сегодня большое число выявленных случаев заболевания связано с увеличивающейся нагрузкой на лаборатории и единовременной выдачей результатов анализов.

Все больные с подтвержденным COVID-19 уже находились в изоляции.