«Никаких шашлыков и хождений друг к другу в гости!»

Глава РМ Владимир Волков объявил, что выезды на дачи и в районы на майские праздники разрешены, но при строжайшем соблюдении самоизоляции

Глава Мордовии Владимир Волков 28 апреля провёл пресс-конференцию, посвящённую ситуации с коронавирусом. Руководитель региона ответил на многочисленные вопросы, связанные с распространением инфекции на территории республики и введением ограничительных мер.

Стоит отметить, что пресс-конференция впервые прошла в дистанционном формате: Глава республики общался с журналистами по видеосвязи - таковы требования безопасности в условиях распространения КОВИД-19. Также впервые пресс-конференция проводилась в ночное время - с 20 до 23 часов, что связано со сверхнапряженным графиком работы руководителя Мордовии в период эпидемии.

Открывая пресс-конференцию, Владимир Волков подчеркнул: ситуация с распространением инфекции в республике остаётся сложной.

«Заболевшие выявлены во всех районах, - сказал Глава Мордовии. - Стало больше пациентов с тяжелым течением болезни, положительной динамики пока нет».

При этом обстановка осложняется из-за волнообразного наплыва в республику людей из других регионов, прежде всего из Москвы и Подмосковья. Сегодня в республике находятся более 15 тысяч приезжих граждан, только за минувшую неделю в Мордовию въехали 2 тысячи человек. Как следствие - в последнюю неделю фиксируется кратный рост числа заболевших.

Практически во всех очагах заболеваемости, зафиксированных на сегодняшний день в республике, «возгорание» началось с приехавших из других регионов страны. В качестве «подарка» они привезли своим родителям и их односельчанам коварную инфекцию.

«У нас несколько случаев, когда по полдеревни заразились на поминках - это Ардатовский и Атяшевский районы. Есть очаги в Ельниковском и Зубово-Полянском районах, - сказал Владимир Волков. – Самая большая вспышка – в Мордовском Пимбуре Зубово-Полянского района. Дочь приехала к матери, а та помогала готовиться к Пасхе односельчанам. В результате вся деревня заражена, полдеревни – в больнице».

Глава республики подчеркнул: ситуация может обостриться, если в период майских праздников люди не будут соблюдать режим самоизоляции. В Указ Главы Мордовии по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции внесены изменения по режиму передвижения на майских праздниках.

С 30 апреля гражданам, в том числе старше 65 лет, разрешено выезжать на садово-огородные земельные участки с соблюдением режима самоизоляции по месту нахождения.

«Это значит, что приехавшие должны находиться только на территории своих домохозяйств, - особо подчеркнул Владимир Волков. - Никаких шашлыков и хождений друг к другу в гости! Разжигая костры на природе, вы можете нарваться на двойной штраф: за нарушение самоизоляции и за нарушение противопожарного режима, введённого МЧС на территории республики».

Жителям, выезжающим в районы, настоятельно рекомендовано иметь достаточный набор продуктов питания и товаров первой необходимости, чтобы минимизировать передвижения по сельским населенным пунктам.

При этом гражданам, находящимся на 14-дневном карантине, категорически запрещены любые выезды, в том числе на дачи, приусадебные участки, в деревни.

«Самое страшное, что может быть, - это завезти своим родителям в период майских праздников коронавирус, ведь у 50% зараженных он протекает бессимптомно, - предупредил Владимир Волков. – Поэтому, если уж ты едешь к родителям помогать – убедись, что у тебя нет коронавируса».

На пределе возможностей сейчас работают медики. В республике развернуто три инфекционных госпиталя, подготовлено 630 коек, и в ближайшее время их количество будет доведено до 1000. 70% коек обеспечены кислородом. Глава республики подчеркнул: на развертывание дополнительных мощностей тратятся очень большие средства. В общей сложности в Мордовии на борьбу с коронавирусом из федерального и республиканского бюджетов выделено уже порядка 1 миллиарда рублей. Эти средства направлены на переоборудование коечного фонда под больных коронавирусной инфекцией, приобретение и ремонт медицинского оборудования, приобретение медикаментов и расходных материалов, выполнение строительно-монтажных работ (обеспечение кислородом дополнительных коек), приобретение средств индивидуальной защиты для медработников, а также на доплаты медицинским работникам.

Региональные выплаты за март уже получили свыше 2600 медицинских работников, в том числе немедицинский персонал, работающий в непосредственном контакте с больными. За апрель эти выплаты составят порядка 40 млн. рублей. Федеральные выплаты за март медработники тоже получили (в марте всё только начиналось, поэтому количество получателей этих выплат было небольшим – работники инфекционной больницы и двух бригад станции скорой медицинской помощи). На федеральные выплаты за апрель (по 80, 50 и 25 тысяч рублей) средства в республику уже поступают, в полном объеме медики получат эти выплаты в мае.

Глава республики признался, что борьба с коронавирусом требует мобилизации всех ресурсов. Приходится искать, договариваться с коллегами из других регионов.

«Мы закупили для наших медиков 500 защитных многоразовых костюмов в Курской области, 5 тысяч специальных масок для медиков с самой высокой степенью защиты бесплатно передали нам собственники завода «Сарансккабель» из Пермского края, - рассказал Владимир Волков. – Мы тесно работаем со многими губернаторами, в том числе Нижегородской, Пензенской, Курганской и других областей, они помогают нам, а мы им. Например, Саранский приборостроительный завод и Саранский механический завод освоили производство кислородных клапанов для подключения аппаратов ИВЛ - 70% всех коек в России укомплектовали наши предприятия, они работают день и ночь. Поэтому вклад Мордовии в борьбу с пандемией очень большой».

Эпидемия показала высокую социальную ответственность бизнеса. Предприятия берут шефство над больницами, закупают для них оборудование, транспорт, средства защиты, расходные материалы, ГСМ.

«Я перечислю самых активных и неравнодушных – это группа компаний «Талина», холдинг «РМ Рейл», «МордовАгроМаш», «Саранский ДСК», агрохолдинги «Новотроицкий» и «Норов», агрофирма «Октябрьская», «Сыродельный комбинат «Ичалковский», «Сбербанк» и «КС Банк», компании «Мир цветов», «Теле 2», «РОСТР», «Байтэкс» и многие другие, - сказал Владимир Волков. - Недавний пример – Сергей Федотович Боев, который возглавлял Совет директоров Саранского телевизионного завода, пожертвовал 1 млн рублей личных средств на поддержку Республиканской инфекционной больницы и Рузаевской центральной районной больницы».

Глава Мордовии особо подчеркнул: в настоящее время объединение усилий органов власти, бизнеса и общества по противодействию распространения коронавируса является очень значимым.

«Мы понимаем, что люди испытывают большие неудобства, связанные с ограничительными мерами, но это делается исключительно в интересах жителей республики, - отметил Владимир Волков. - Все ограничения, которые мы ввели в последнее время, обоснованы рекомендациями специалистов. Жителям республики рекомендовано носить маски во всех общественных местах, мы приостановили работу рынков, ввели ограничения на работу общественного транспорта. На рынках очень сложно соблюдать все противоэпидемические требования, соблюдать дистанцию, нет элементарных возможностей по дезинфекции. Транспорт – также является зоной риска. Маски предотвращают передачу инфекции воздушно-капельным путем. Это признано специалистами! Мы делаем всё возможное, чтобы перекрыть любые каналы распространения вируса. Потому что у многих граждан заболевание протекает бессимптомно. И ни у кого нет гарантии, что в автобусе вместе с вами не едет инфицированный человек, или что он ранее не дотрагивался до товара в магазине, который вы собираетесь купить. Прежде чем перейти на масочный режим в общественных местах, мы провели большую работу по обеспечению республики средствами индивидуальной защиты. Медицинские маски сейчас стали доступны в продаже, в торговых сетях, в сети государственных аптеках «Фармация» и ряде частных аптек, в филиальной сети «Почты России». После введения ограничений в работе общественного транспорта принято решение организовать доставку в медицинские учреждения больных, нуждающихся в посещении диализного центра и онкологического диспансера. По диализному центру были срывы, но мы их поправили».

Глава Мордовии подчеркнул особую значимость восстановления экономики республики после выхода из режима ограничительных мероприятий.

«Мы сейчас думаем, как выходить из этой ситуации, какие последствия будут, - сказал Владимир Волков. - Люди должны жить и получать зарплату, предприятия должны работать, мы должны конкурировать на мировом экономическом рынке. Мы оцениваем потери республиканского бюджета в 5 млрд. рублей. Это связано, в том числе, со льготами, которые мы дадим предприятиям, особенно предприятиям малого бизнеса, предприятиям, которые не работают. Президентом и Правительством РФ принято решение о дополнительной финансовой поддержке регионов на общую сумму 200 млрд. рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал поручение о подготовке соответствующих документов о продлении до 2029 года срока возврата в федеральный бюджет кредитов Республики Мордовия (ранее срок был до 2024 года). Только в этом году благодаря этому постановлению мы сохраним в своем бюджете 2 млрд. рублей».

Глава республики отметил: по промышленному производству 1 квартал предприятия отработали очень хорошо, хотя в марте уже был коронавирус. Индекс промышленного производства составил 110%. Некоторые предприятия обеспечили значительный рост объемов производства.

«В сельском хозяйстве будет рост 5-6%, - сказал Владимир Волков. – Мы организованно начали сев, завезли необходимое количество удобрений. Откроем 4 новых свинокомплекса по 100 тысяч свиней каждый. На полную мощность выйдет птицефабрика «Октябрьская» и её новый корпус на 14 тысяч тон мяса. Мы сохраняем все виды поддержки, которые раньше оказывались селу. Сельскохозяйственным товаропроизводителям они предусмотрены в сумме 1 млрд. 800 млн рублей. 1,5 млрд. – федеральные средства, остальные – республиканские».

В Мордовии принят план антикризисных мероприятий, в который вошли 130 системообразующих организаций. Как отметил Глава республики, скоро будет озвучен еще ряд направлений, по которым крупным предприятиям будет помогать Правительство РФ.

Все строительные организации, которые работают на объектах, связанных с национальными проектами, вовремя выполнят все, что намечено. На строительство дорог Мордовии в этом году выделяют 6 млрд. рублей, дорожники работают в полную силу. 7 мая будет открыто движение по Северо-Восточному шоссе.

В условиях ограничительных мер, как подчеркнул Глава Мордовии, большие потери несет малый и средний бизнес. В республике действует программа микрокредитования, туда дополнительно направлено 300 млн. рублей. Малым и средним компаниям пострадавших отраслей будет предоставляться безвозмездная финансовая помощь со стороны государства. Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Меры поддержки охватят все субъекты малого и среднего предпринимательства, но есть определенные требования: предприятия не должны увольнять людей, а размер заработной платы должен быть не ниже МРОТ. Те, кто работают «в тени», очень серьезно пострадают.

Будет продолжена реализация инвестиционных проектов.

«В 2019 году мы выдали кредиты 15 юридическим лицам, реализующим 16 инвестпроектов. Были предоставлены налоговые льготы в виде снижения ставки налога на прибыль на 13,5% и освобождения от налога на имущество в сумме порядка 250 млн. рублей. Все они сохранятся, - сказал Владимир Волков. - В 2020 году предусматривается поддержка 14 юридическим лицам еще по 18 инвестиционным проектам в сумме около 300 млн. рублей. Все обязательства перед бизнесом мы выполним. В список системообразующих предприятий у нас вошло 19 организаций. Они будут получать льготные кредиты, которые будет субсидировать федеральный бюджет. Мы сохраним льготы для градообразующих предприятий, это «Рузхиммаш» и «Мордовцемент». В этом году из регионального бюджета выделим 226 млн. рублей».

Большое внимание, как особо отметил Глава республики, уделяется социальной поддержке населения в условиях пандемии. В соответствии с решением Президента, по Указу Главы Мордовии тем семьям, которые имеют детей от 3 до 7 лет, предусмотрены ежемесячные денежные выплаты. Это коснется около 6000 детей в республике из семей с доходом ниже величины прожиточного минимума. Выплаты начнутся с 1 июня, из бюджета на эти цели будет направлено 317 млн. рублей. Будет продолжена программа социального контракта. Тем, кто столкнется с существенным сокращением доходов более чем на 30%, будут предоставлены кредитные каникулы, отсрочка по ипотеке. Увеличены максимальные пособия по безработице до 12 130 рублей. Сейчас в республике 2,5 тысячи безработных подали заявления. 90% из них обработаны, людям начислены пособия.

«Люди, оказавшиеся в трудной ситуации, могут звонить на горячую линию Главы Мордовии. Мы будем разбираться с каждым человеком конкретно. Я официально заявляю: буду лично заниматься этими вопросами», - сказал Владимир Волков.

Главе республики был задан вопрос, удастся ли договориться с производителями сельхозпродукции, чтобы цены на продукты не росли так быстро.

«Пока они идут нам навстречу. Некоторые аграрии закупили за рубежом на полгода вперед ту продукцию, которая необходима им для работы. Мясная продукция в целом еще долго не будет повышаться в цене, - отметил Владимир Волков. – Но, безусловно, то, что подскочил доллар и упал рубль, скажется на работе наших предприятий сельскохозяйственного производства. К счастью, в этом году семена мы успели закупить. Думаю, что до следующего сезона наши товаропроизводители не повысят цены».

Глава республики ответил на вопрос о сокращениях работников на Саранском заводе автосамосвалов.

«Многие сотрудники Саранского завода автосамосвалов перешли работать на новую площадку «Рузхиммаша». Часть людей перешли на «Станкостроитель» и «Мордовагромаш». Сотрудников мы продолжаем устраивать, они без работы не останутся. Другой вопрос – нам необходимо сделать всё, чтобы Саранский завод автосамосвалов продолжал работать. Министерство промышленности занимается этим вопросом. Думаю, мы его запустим, и запустим по производству коммунальной техники», - сказал Владимир Волков.

Глава республики сообщил, что за границей до сих пор остаются более 60 жителей Мордовии. «Этим вопросом занимаются Правительство РФ, Минкомсвязь России, Министерство иностранных дел РФ. Как только на бортах самолетов вывозных авиарейсов появляютсяя жители Мордовии, нам сообщают, куда приземляется борт. Вчера самолет с нашими земляками приземлился в Иркутске. Мы сейчас думаем, как их оттуда забирать. Позавчера – в Самаре. Мы следим за земляками, которые сейчас находятся за рубежом и всех, безусловно, доставим в Мордовию», - подчеркнул Владимир Волков.

Также Глава республики сообщил о досрочном завершении учебного года.

«Учебный год для школьников 1-4 классов завершиится 12 мая (учиться они закончат 30 апреля). 22 мая на летние каникулы уйдут ученики 5-11 классов. Ученики 9 классов 16 и 19 июня сдадут два экзамена. ЕГЭ начнутся 8 июня. Эту дату определило Министерство просвещения РФ», - сказал Глава республики.

Завершая пресс-конференцию, Глава Мордовии поблагодарил журналистов за работу в условиях пандемии.

«Главное – это поддерживать людей в это сложное время. Мы должны говорить правду, не должны зарабатывать на беде и сложной ситуации, мы должны проявить самые искренние человеческие качества. Как быстро это все закончится - зависит от того, насколько сплоченными мы будем, насколько ответственно будем исполнять рекомендации специалистов, в том числе по режиму самоизоляции. Сейчас, особенно в период майских праздников, всем нам надо потерпеть, чтобы победить», - подчеркнул Владимир Волков. И пожелал всем жителям Мордовии здоровья!