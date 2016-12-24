Ставка на проигрыш

В республике изобретательные махинаторы смогли раскрутить местного жителя на кругленькую сумму.

В полицию на неделе обратился 24-летний житель Лямбирского района, рассказавший, что он стал жертвой мошенников от спорта - неизвестные обещали ему выдавать выигрышные результаты будущих спортивных событий, а в итоге завладели его денежными средствами в размере 116 000 рублей и пропали.

Парень пояснил, что с ним в социальной сети списался неизвестный ему ранее мужчина, который предложил заработать деньги на ставках. Он якобы владел ценной инсайдерской информацией и был готов поделиться с «партнером». «Благодетель» предложил жителю республики сделать несколько ставок и разъяснил ему правила работы системы, которая предполагала перечисление денежных средств на определенный счет. Не подозревая обмана, молодой человек несколько раз переводил злоумышленнику на киви-кошелек крупные суммы и получал необходимую информацию для последующих ставок. Всего он перечислил 116 тысяч рублей. Но не получив за все время общения обещанной выгоды, он попытался вернуть деньги, однако «спортивный инсайдер» быстренько удалил страничку в соцсети. В итоге житель Лямбирского района был вынужден обратиться в полицию.

МВД по Республике Мордовия призывает граждан быть рассудительными и не верить людям, которые предлагают 100-процентный положительный прогноз на выигрыш. Помните, никто вам не даст таких гарантий!