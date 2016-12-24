В Саранске таксист «подарил» 40 тысяч рублей «VIP-клиентам»

К полицейским Саранска на этой неделе обратился местный таксист, сообщивший о хищении у него 40 тысяч рублей неизвестными мошенниками, которых он принял за вполне состоятельных клиентов.

Как рассказал 36-летний мужчина, вечером 20 апреля ему поступил заказ забрать клиентов от организации, расположенной по улице Коммунистической в Саранске. По пути мужчине позвонили будущие пассажиры и попросили пополнить счет их мобильного телефона, пообещав отдать деньги наличными уже во время поездки. Также незнакомцы под благовидным предлогом попросили «извозчика» приобрести бутылку дорогого коньяка. Таксист просьбу выполнил и перечислил на указанный телефон 37 тысяч рублей, а потом купил «флакон» элитного спиртного стоимостью 3 тысячи рублей. Подъехав по нужному адресу, чтобы забрать ВИП-клиентов, мужчина с удивлением обнаружил, что контактный номер перестал быть в зоне доступа.

Полицейские установили, что абонентский номер, с которого звонили мошенники, зарегистрирован в Краснодарском крае. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.