Раздают маски и грабят

Репортер

Как сообщает МВД по РМ, на минувшей неделе  в одном из мессенджеров распространялась информация, спекулирующая на тревогах людей, обеспокоенных распространением коронавирусной инфекции. В частности, там говорилось о раздаче гражданам медицинских масок, пропитанных химикатами с наркотическим действием, и последующем совершении в отношении них преступления.

МВД по Республике Мордовия сообщает, что опубликованные сведения носят фейковый характер, а их содержание не соответствует действительности.

Также полицейские напоминают, что за распространение в средствах массовой информации и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

МВД по Республике Мордовия призывает граждан внимательно относиться к публикуемой в сети Интернет и мессенджерах информации, ориентироваться на официальные источники.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Если потеряли работу

Куда обращаться жителям Мордовии, потерявшим работу, и на что они могут рассчитывать, рассказывает заместитель председателя Государственного...
Самоизоляция под надзором

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов осуществили более 1500 проверок по месту жительства граждан, находящихся в режиме самоизоляции

Сотни заболевших

Резкий рост числа инфицированных в Мордовии связан со «второй волной» приезжих из-за пределов республики

«МАЭСТРО ВЕРБОВКИ»

На счету ветерана «Смерша» около 30 выявленных и арестованных агентов иностранных разведывательных и контрразведывательных органов

Самоизоляция стала обязательной

31 марта Глава РМ Владимир Волков новым Указом усилил ограничительные меры, призванные предотвратить распространение на территории республики...

Конкурс красоты

№6  Анна

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу