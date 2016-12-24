Раздают маски и грабят

Как сообщает МВД по РМ, на минувшей неделе в одном из мессенджеров распространялась информация, спекулирующая на тревогах людей, обеспокоенных распространением коронавирусной инфекции. В частности, там говорилось о раздаче гражданам медицинских масок, пропитанных химикатами с наркотическим действием, и последующем совершении в отношении них преступления.

МВД по Республике Мордовия сообщает, что опубликованные сведения носят фейковый характер, а их содержание не соответствует действительности.

Также полицейские напоминают, что за распространение в средствах массовой информации и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

МВД по Республике Мордовия призывает граждан внимательно относиться к публикуемой в сети Интернет и мессенджерах информации, ориентироваться на официальные источники.