Жителя Саранска «кинули» со спортивным мотоциклом

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Очередной жертвой дистанционных мошенников на этой неделе стал 31-летний житель Саранска. 24 апреля полицейским столицы Мордовии от него поступило заявление, в котором он сообщил, что перевел незнакомому мужчине 110 тысяч рублей за мотоцикл «Ямаха Р-6» и остался без денег и транспортного средства.
Как установили полицейские, житель Саранска нашел на сайте «Авито» объявление о продаже спортивного мотоцикла. Он связался с продавцом, который находился в Москве, и обговорил все нюансы приобретения автотехники и условия ее доставки в республику. По договоренности продавец обязался за свой счет обеспечить доставку мотоцикла в Мордовию транспортной компанией. Чтобы убедить покупателя в серьезности своих намерений, продавец сфотографировал оформленные на отправку мотоцикла документы и переслал их нашему земляку. После этого 31-летний горожанин перечислил на указанный собеседником счет всю оговоренную сумму за покупку.
Получив деньги, москвич отозвал заказ на транспортировку, пояснив сотрудникам компании, что передумал отправлять транспортное средство. Спортивный мотоцикл житель столицы Мордовии так и не получил, на связь с ним продавец выходить перестал.
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