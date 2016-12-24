Сотрудники полиции провели 3400 проверок соблюдения режима самоизоляции по месту жительства граждан

Сотрудники полиции продолжают контролировать в Мордовии соблюдение режима самоизоляции.

На сегодняшний день осуществлено около 3400 проверок по месту жительства граждан, которые прибыли из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Большинство жителей городов и районов с пониманием относятся к многочисленным призывам оставаться дома. «К сожалению, есть и те, кто не просто нарушает введенные ограничения, но и пытается представить это в выгодном для него свете», - отмечают в МВД по РМ.

21 апреля около двух часов ночи в круглосуточный магазин в Саранске пришел житель города. По словам продавца, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и требовал продать ему товары, в том числе спиртное. Работница торговой точки отказалась продать алкоголь и попросила покупателя надеть свою маску или приобрести ее в их магазине. В ответ он стал скандалить и наотрез отказался надевать в магазине маску. «Он выражался нецензурно, а потом позвонил в полицию», - рассказала женщина.

Сотрудники органов внутренних дел приняли от жителя города заявление о том, что из-за отсутствия маски ему отказались продавать продукты питания. Полицейские провели проверку, изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили участников тех событий и в действиях продавца нарушений не нашли. А вот на гражданина составили протокол по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории».