Сотрудники полиции провели 3400 проверок соблюдения режима самоизоляции по месту жительства граждан

Самоизоляция стала обязательной
31 марта Глава РМ Владимир Волков новым Указом усилил ограничительные меры, призванные предотвратить распространение на территории республики...
Сотрудники полиции продолжают контролировать в Мордовии соблюдение режима самоизоляции.
На сегодняшний день осуществлено около 3400 проверок по месту жительства граждан, которые прибыли из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Большинство жителей городов и районов с пониманием относятся к многочисленным призывам оставаться дома. «К сожалению, есть и те, кто не просто нарушает введенные ограничения, но и пытается представить это в выгодном для него свете», - отмечают в МВД по РМ.
21 апреля около двух часов ночи в круглосуточный магазин в Саранске пришел житель города. По словам продавца, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и требовал продать ему товары, в том числе спиртное. Работница торговой точки отказалась продать алкоголь и попросила покупателя надеть свою маску или приобрести ее в их магазине. В ответ он стал скандалить и наотрез отказался надевать в магазине маску. «Он выражался нецензурно, а потом позвонил в полицию», - рассказала женщина.
Сотрудники органов внутренних дел приняли от жителя города заявление о том, что из-за отсутствия маски ему отказались продавать продукты питания. Полицейские провели проверку, изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили участников тех событий и в действиях продавца нарушений не нашли. А вот на гражданина составили протокол по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории».
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