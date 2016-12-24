Житель Саранска украл машину и сдал ее в металлолом

В отдел полиции в Саранске с заявлением о краже автомобиля марки «ВАЗ-2108» обратился 38-летний местный житель.

Мужчина сообщил, что неизвестный похитил его машину, которая была припаркована во дворе многоквартирного дома, где он проживает. Авто было далеко не в самом лучшем состоянии, поэтому владелец оценил ущерб всего в 15 тысяч рублей.

Полицейские довольно быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний безработный ранее судимый житель Саранска, которого задержали по месту жительства.

Сотрудникам полиции молодой человек пояснил, что машина привлекла его внимание абсолютной невостребованностью. По всему было видно, что никто этим авто уже длительное время не пользуется. Тогда предприимчивый горожанин попросил своего приятеля помочь ему отбуксировать автомобиль в нужное место. При этом он сообщил, что авторухлядь принадлежит именно ему. Машину увели, соблюдая все меры предосторожности, «новый владелец» разобрал ее на запчасти и сдал в ближайший пункт приема металлолома, выручив 2,5 тысячи рублей.

В настоящее время в отношении горожанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».