Пропавший 20-летний парень найден мертвым

Поисковики из отряда «Лиза Алерт» обнаружили бездыханное тело пропавшего несколько дней назад 20-летнего Сергея Беськаева из Пайгармы.

При этом обстоятельства его исчезновения были совершенно неопределенными. Сотрудники полиции и поисковики прочесывали окрестности сел Пайгармы, Татарской Пишли и города Рузаевки.

Заявку на поиск Сергея Беськаева из Пайгармы поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» получил к вечеру 25 апреля, чуть меньше чем через сутки после его пропажи. «Мы опрашивали родных и знакомых, но ясности, в каком направлении разворачивать поиск, не наступало. Нам катастрофически не хватало свидетельств, которые дали бы необходимую подсказку», - рассказывают о ходе поиска в отряде «Лиза Алерт». «Чтобы получить недостающие сведения, мы в тот же вечер направили несколько групп, которые оклеили ориентировками Пайгарму, Татарскую Пишлю и Рузаевку. К оклейке активно подключились местные жители и друзья Сергея. Они же начали прочесывать территорию вокруг сёл. Прошли ещё сутки, радиус поисков расширялся с каждым часом, мы одного за другим опрашивали всех, кто контактировал с Сергеем в последние несколько дней перед пропажей, но это, к сожалению, по-прежнему не приносило никаких результатов. Ориентировки и инфооповещение тоже не дали достоверных свидетельств. Всё это в совокупности позволило нам предположить, что пропавший, вероятнее всего, не покидал Пайгарму. 27 апреля мы направили в село несколько автономных групп, которым предстояло прочесать территорию. Одна из групп, в составе которой был родственник Сергея, обнаружила его тело возле водонапорной башни. Причину смерти устанавливает полиция».