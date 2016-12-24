Куда пожаловаться на ненадлежащую дезинфекцию мест общего пользования?

На очередном заседании городского оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса было заявлено о необходимости проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Соответствующие предписания Роспотребнадзора получили все управляющие компании Саранска. Также сразу же после введения режима повышенной готовности им были даны рекомендации по уборке мест общего пользования МКД с применением дезинфицирующих средств.

Результаты мониторинга качества выполнения дезинфекционных мероприятий на территории Ленинского района озвучил глава администрации Александр Юткин. «С целью уточнения получаемой информации наши сотрудники выходят в рейды, ежедневно обзванивают председателей домовых комитетов, - сообщил он. - В случае ненадлежащего исполнения предписаний или выявления недостоверных сведений в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей направляется письмо о бездействии конкретной управляющей компании».

В Ленинском районе самым злостным нарушителем названо ООО ЖК «Дом». «На наши неоднократные замечания управляющая организация не реагирует, - развел руками Александр Юткин. - Например, в двух многоквартирных домах - № 68 по улице Б. Хмельницкого и № 5б по ул. Энгельса - санитарная обработка мест общего пользования дезинфицирующими средствами не проводится. В адрес Роспотребнадзора по этому факту направлено сразу два письма!»

Мэр города Петр Тултаев в ответ распорядился продолжить мониторинг качества дезинфекционных мероприятий. Пожаловаться на ненадлежащую обработку мест общего пользования граждане могут по телефонам 071 (24-24-71 - со смартфона) и 24-07-07. Направить обращение можно и через социальные сети.

Кстати, согласно предписаниям Роспотребнадзора, управляющие компании должны обеспечить проведение ежедневной профилактической дезинфекции мест общего пользования МКД. Дезраствором необходимо протирать поручни, перила, ручки входных дверей, кнопки домофона, лифта, почтовые ящики. В общежитиях коридорного и секционного типа санобработку также следует проводить в душевых, санузлах и на кухнях.