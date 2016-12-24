Третьей жертвой коронавируса в Мордовии стала сотрудница психоневрологического центра

Как сообщает оперативный штаб, в республиканской инфекционной больнице скончалась женщина в возрасте 33 лет с подтвержденным заболеванием коронавирусом. Она проживала в Ардатовском районе Мордовии.

Больная была госпитализирована с тяжёлой степенью пневмонии. Также она страдала сопутствующими патологиями - нарушением сердечного ритма, ревматоидным артритом, ожирением.

Ей было назначено необходимое лечение. Несмотря на все проводимые мероприятия состояние пациентки ухудшалось, спасти ее не удалось. Диагноз COVID-19 был окончательно подтвержден после ее смерти.

По уточненным данным, третьей жертвой коронавируса стала сотрудница психоневрологического центра, расположенного в Ардатовском муниципальном районе.

Все контактные лица выявлены и изолированы.