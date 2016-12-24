Погребение в костюмах защиты

Репортер

27 апреля в социальных сетях было опубликовано видео с похорон на одном из городских кладбищ Саранска.

На видео можно рассмотреть, что погребальная церемония проводится людьми в медицинских костюмах без привычного присутствия провожающих в последний путь родных и близких умершего. С учетом неоднозначных интерпретаций этого видео Администрация Саранска предоставила соответствующие разъяснения.

«Видео снято на городском кладбище в п. Пушкино городского округа Саранск. Для расширения действующего кладбища в п. Пушкино несколько лет назад был определен прилегающий к нему участок площадью более 40 га. Ранее он использовался одним из хозяйств для выращивания сельскохозяйственных культур, однако земельный участок принадлежит городскому округу Саранск.

С апреля 2020 года его начали использовать под новые захоронения. В связи с тем, что в Мордовии было несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией на похоронах, было принято решение, что бригады муниципального предприятия городского округа Саранск «Радуга-Ритуальные услуги», участвующие в погребении, на период действия режима повышенной готовности одеваются в сертифицированные средства индивидуальной защиты. После захоронения машины, на которых производилась транспортировка умершего, в обязательном порядке проходят дезинфекцию.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и запретом доступа на кладбища родственникам умерших рекомендуется максимально ограничивать количество присутствующих на погребении».

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