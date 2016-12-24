Тюремного полковника поймали на взятке

На минувшей неделе на коррупции попался высокопоставленный сотрудник силового ведомства. Ленинский суд Саранска отправил в СИЗО заместителя начальника УФСИН по РМ Александра Крамаренко. Полковник был задержан с поличным оперативниками регионального Управления ФСБ РФ и сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН по РМ при получении взятки строительными материалами.

В УФСИН по РМ Александр Крамаренко отвечал за охрану ведомственных объектов, конвоирование осужденных, розыск беглецов, обеспечение подведомственных учреждений инженерно-техническими средствами охраны. Он также курировал связь на охраняемых объектах и следил за применением служебных собак при конвоировании.

Александра Крамаренко взяли в собственном доме в селе Лямбирь. На участок полковника начальник одной из мордовских колоний привез различные пиломатериалы, деревянные конструкции и металлические изделия, которые требовались для благоустройства маленького мордовского «поместья». По информации следствия, все это добро было получено заместителем начальника УФСИН незаконно - Александр Крамаренко пригрозил своему подчиненному дисциплинарными «наездами», если не получит от него нужные стройматериалы. Начальник колонии был вынужден пойти навстречу начальнику, но при этом сообщил о служебном вымогательстве в соответствующие структуры. Как только пиломатериалы были выгружены у Крамаренко, появились сотрудники спецслужбы и взяли полковника под белы руки. И хотя стоимость стройматериалов оценивается в 60 тысяч рублей, по этому эпизоду Александру Крамаренко грозит весьма суровое наказание - санкции статьи «Получение взятки с вымогательством» предусматривают лишение свободы до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Но в Следственном комитете по РМ сообщили и о других уголовно наказуемых деяниях, в которых подозревается заместитель начальника УФСИН по РМ. В частности, Александру Крамаренко инкриминируется еще и мошенничество в общей сложности на 200 тысяч рублей. По данным следствия, с 2019-го по апрель 2020 года полковник периодически наносил визиты покладистому начальнику колонии и забирал у него нарды и шахматы, изготовленные заключенными. Эти ручные поделки весьма ценятся на воле и официально продаются в магазинах совсем не по демократичным ценам. Однако Александр Крамаренко забирал эти изделия под честное слово расплатиться за них в скором будущем. Это будущее, понятное дело, так и не наступало, а шахматы и нарды уплывали с завидной регулярностью - как утверждает следствие, высокопоставленный сотрудник УФСИН увез из колонии порядка 80 образчиков «сидельного творчества». Ущерб по этому эпизоду составил более 200 тысяч рублей.

Отделом по расследованию особо важных дел СКР по РМ возбуждено дело по двум статья Уголовного кодекса - «Мошенничество» и «Получение взятки с вымогательством». Расследование дела продолжается, и в Следственном комитете не исключают, что полковник может быть причастен и к другим коррупционным эпизодам.



