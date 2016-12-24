В Мордовии коронавирус атакует пожилых людей

Репортер

По данным оперативного штаба, в республике за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее число новых подтвержденных диагнозов - у жителей Саранска, Ардатовского и Рузаевского районов. Есть отдельные случаи в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Ромодановском, Атяшевском, Кочкуровском районах. Таким образом, на 26 апреля в Мордовии зарегистрировано уже 518 случаев заражения вирусом COVID-19.

Из заболевших - 16 человек старше 60 лет, один из них - старше 90. 

В возрасте от 80 до 90 лет - 5 человек. 

Моложе 30 лет - 6 человек. 

5 человек приехали из Москвы, где находились на постоянной либо временной работе. 

Обращаем внимание на продолжающийся рост числа больных с пневмонией.

Уважаемые жители Мордовии! Просим бережно относиться к своему здоровью и здоровью близких и соблюдать режим самоизоляции!

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