В Мордовии коронавирус атакует пожилых людей

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По данным оперативного штаба, в республике за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее число новых подтвержденных диагнозов - у жителей Саранска, Ардатовского и Рузаевского районов. Есть отдельные случаи в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Ромодановском, Атяшевском, Кочкуровском районах. Таким образом, на 26 апреля в Мордовии зарегистрировано уже 518 случаев заражения вирусом COVID-19.
Из заболевших - 16 человек старше 60 лет, один из них - старше 90.
В возрасте от 80 до 90 лет - 5 человек.
Моложе 30 лет - 6 человек.
5 человек приехали из Москвы, где находились на постоянной либо временной работе.
Обращаем внимание на продолжающийся рост числа больных с пневмонией.
Уважаемые жители Мордовии! Просим бережно относиться к своему здоровью и здоровью близких и соблюдать режим самоизоляции!
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Но только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований
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