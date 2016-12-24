В республике зарегистрировано 45 новых случаев инфицирования COVID-19

Репортер

Кривая на графике заболеваемости в Мордовии коронавирусом вновь поползла вверх. По данным оперативного штаба, 25 апреля в республике зарегистрировано 45 новых случаев инфицирования COVID-19. При этом отмечается, что 5 человек выписаны по причине выздоровления.

Всего  в настоящий момент в Мордовии зарегистрировано 469 случаев заболевания коронавирусом, подтверждены лабораторно 2 летальных исхода.

Как сообщает оперативный штаб, среди новых выявленных больных преобладают жители Саранска. Больше чем по 2 случая в Рузаевском и Ардатовском районах; отдельные случаи есть в Чамзинском, Атяшевском, Теньгушевском, Старошайговском, Ельниковском, Ичалковском, Атюрьевском районах. 

18 из 45 новых подтверждений коронавируса у лиц старше 60 лет. 6 человек моложе 30 лет, из них двое - дети. 
Общая статистика заражений на 25 апреля по районам:
Саранск - 215 человек, 
Ардатовский район - 58 человек, 
Рузаевский район - 42, 
Зубово-Полянский - 22, 
Ичалковский - 18, 
Лямбирский - 13,
Ельниковский -13, 
Чамзинский - 12, 
Ковылкинский - 11. 
В остальных районах на данный момент меньше чем по 10 случаев.
Настораживает быстрый рост числа тяжелых случаев. Кроме того, в лечебных учреждениях находится значительное число больных пневмонией без диагноза COVID-19 либо имеющих только первичное подтверждение диагноза. 
Существенно возросла нагрузка на лечебные учреждения.
Уважаемые жители Мордовии! Просим бережно относиться к своему здоровью и здоровью близких и соблюдать режим самоизоляции!

 

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