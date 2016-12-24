Кривая на графике заболеваемости в Мордовии коронавирусом вновь поползла вверх. По данным оперативного штаба, 25 апреля в республике зарегистрировано 45 новых случаев инфицирования COVID-19. При этом отмечается, что 5 человек выписаны по причине выздоровления.

Всего в настоящий момент в Мордовии зарегистрировано 469 случаев заболевания коронавирусом, подтверждены лабораторно 2 летальных исхода.

Как сообщает оперативный штаб, среди новых выявленных больных преобладают жители Саранска. Больше чем по 2 случая в Рузаевском и Ардатовском районах; отдельные случаи есть в Чамзинском, Атяшевском, Теньгушевском, Старошайговском, Ельниковском, Ичалковском, Атюрьевском районах.

18 из 45 новых подтверждений коронавируса у лиц старше 60 лет. 6 человек моложе 30 лет, из них двое - дети.

Общая статистика заражений на 25 апреля по районам:

Саранск - 215 человек,

Ардатовский район - 58 человек,

Рузаевский район - 42,

Зубово-Полянский - 22,

Ичалковский - 18,

Лямбирский - 13,

Ельниковский -13,

Чамзинский - 12,

Ковылкинский - 11.

В остальных районах на данный момент меньше чем по 10 случаев.

Настораживает быстрый рост числа тяжелых случаев. Кроме того, в лечебных учреждениях находится значительное число больных пневмонией без диагноза COVID-19 либо имеющих только первичное подтверждение диагноза.

Существенно возросла нагрузка на лечебные учреждения.

Уважаемые жители Мордовии! Просим бережно относиться к своему здоровью и здоровью близких и соблюдать режим самоизоляции!