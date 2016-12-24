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Кривая на графике заболеваемости в Мордовии коронавирусом вновь поползла вверх. По данным оперативного штаба, 25 апреля в республике зарегистрировано 45 новых случаев инфицирования COVID-19. При этом отмечается, что 5 человек выписаны по причине выздоровления.
Всего в настоящий момент в Мордовии зарегистрировано 469 случаев заболевания коронавирусом, подтверждены лабораторно 2 летальных исхода.
Как сообщает оперативный штаб, среди новых выявленных больных преобладают жители Саранска. Больше чем по 2 случая в Рузаевском и Ардатовском районах; отдельные случаи есть в Чамзинском, Атяшевском, Теньгушевском, Старошайговском, Ельниковском, Ичалковском, Атюрьевском районах.
В селе Дракино Торбеевского района в частном доме обнаружены тела погибших молодых супругов
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