Торговлю вновь мониторят

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Саранская горадминистрация приступила к проверке исполнения требований Указа Главы РМ в части обеспечения посетителей торговых точек и аптек средствами индивидуальной защиты, одноразовыми перчатками, либо антисептиками.
В первый день, 23 апреля, проверено 432 торговых объекта. В 308-ми маски, как выяснилось, выдавали покупателям бесплатно, в 124 – за деньги (по цене от 22 до 70 рублей). Бесплатные одноразовые перчатки имелись в 186 организациях, 47 – продавали их. На остальных предприятиях в наличии имелись дезинфицирующие растворы.
Диспенсеры для обработки рук установлены, как правило, при входе в торговый зал. Все закупки организации совершали самостоятельно. Проблем с обеспечением персонала защитными средствами в ходе рейдов также не выявлено. Продавцы работают в масках и перчатках. Кроме того, в 31 магазине сетей «Перекресток», «Магнит», «Эверест», «Пятерочка», «Мегастрой», «Леруа Мерлен» и «Fix Price» есть звуковое оповещение. А вот требования по социальному дистанцированию выполнялись только в 397 торговых точках.
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