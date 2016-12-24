Рынки в Мордовии могут быть открыты досрочно

Но только в случае безусловного соблюдения всех санитарно-профилактических норм и правил. При нарушении их, как заявил Глава Мордовии на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавируса, деятельность торговых объектов вновь будет приостановлена - до снятия режима повышенной готовности.