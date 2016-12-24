Дачный сезон республиканские власти отменять не собираются

«Такого бардака на саранских дорогах еще не было!»
Тема неудовлетворительного состояния городских дорог получила на неделе свое продолжение. Посвященное ей рабочее совещание у Главы Мордовии...
Глава РМ дал поручение в кратчайшие сроки проработать оптимальные пути решения вопросов, связанных с выполнением профилактических мер при проезде или проходе граждан на дачные и приусадебные участки. По словам Владимира Волкова, высокая социальная значимость проблемы сомнений не вызывает. «У нас всегда так было: когда ограничиваются доходы, люди начинают сажать картошку, огурцы, помидоры, делать заготовки на зиму. И относиться к этому нужно с пониманием», – отметил он.
Тема неудовлетворительного состояния городских дорог получила на неделе свое продолжение. Посвященное ей рабочее совещание у Главы Мордовии...
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Глава Мордовии рассказал жителям республики об усилении мер борьбы с коронавирусом
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Глава республики обратился к жителям Мордовии с новыми мерами противодействия эпидемии коронавируса
О ходе весеннего призыва в Вооруженные силы РФ в понедельник рассказал военный комиссар республики
Глава Мордовии Владимир Волков 3 апреля провел заседание оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции на...
На счету ветерана «Смерша» около 30 выявленных и арестованных агентов иностранных разведывательных и контрразведывательных органов
К развертыванию системы медицинской помощи в условиях коронавируса подключены все ресурсы здравоохранения Мордовии