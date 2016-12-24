Дачный сезон республиканские власти отменять не собираются

Глава РМ дал поручение в кратчайшие сроки проработать оптимальные пути решения вопросов, связанных с выполнением профилактических мер при проезде или проходе граждан на дачные и приусадебные участки. По словам Владимира Волкова, высокая социальная значимость проблемы сомнений не вызывает. «У нас всегда так было: когда ограничиваются доходы, люди начинают сажать картошку, огурцы, помидоры, делать заготовки на зиму. И относиться к этому нужно с пониманием», – отметил он.