Дачный сезон республиканские власти отменять не собираются

Репортер

Глава РМ дал поручение в кратчайшие сроки проработать оптимальные пути решения вопросов, связанных с выполнением профилактических мер при проезде или проходе граждан на дачные и приусадебные участки. По словам Владимира Волкова, высокая социальная значимость проблемы сомнений не вызывает. «У нас всегда так было: когда ограничиваются доходы, люди начинают сажать картошку, огурцы, помидоры, делать заготовки на зиму. И относиться к этому нужно с пониманием», – отметил он.

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