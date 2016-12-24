В Саранске скорректирован график работы общественного транспорта

С учетом интересов различных категорий работающих граждан на очередном заседании регионального оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принято решение об изменении режима движения общественного транспорта. Причем, как в утреннее, так и в вечернее время.

В последний утренний рейс автобусы и троллейбусы теперь будут отправляться в 9 часов, вечером - в 19 часов. Прежде, напомним, общественный транспорт работал лишь по шесть часов в день - с 6 до 9 и с 16 до 19 часов.

Также запланировано рассмотреть варианты доставки некоторых групп пациентов – прежде всего, онкологических и диализных - до медицинских учреждений.