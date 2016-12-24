В Мордовии ждут еще одну партию медицинских масок

Ряду мордовских предприятий разрешили продолжить работу
Но только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований
На прошедшем 23 апреля заседании республиканского заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции речь шла, в том числе, об обеспечении аптечных сетей медицинскими и гигиеническими масками.
Выслушав доклад вице-премьера - министра промышленности, науки и новых технологий Александра Седова о графике поступления товара, Глава РМ потребовал объяснить, чем вызван столь существенный разброс розничных цен. «Почему в одних аптеках маски стоят 20 рублей, в других – 40, а в третьих – все 60? – недоумевал Владимир Волков. - Это вызывает большое недовольство людей. И недовольство обоснованное, справедливое!»
Впрочем, высока вероятность, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. «Уже решен вопрос о заказе следующей партии медицинских сертифицированных масок – в 1 миллион 100 тысяч штук, – сообщилАлександр Седов. - В Саранск их доставят в воскресенье, 26 апреля, во второй половине дня».
Но только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований
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