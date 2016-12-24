«РМ Рейл» передала машину скорой помощи Рузаевской центральной больнице

Кровавая мистерия
В Рузаевке на Пасху в квартире зарезали трех человек - двух мужчин и женщину. Подозреваемый в кровавой расправе свел счеты с жизнью
РМ Рейл» передала машину скорой помощи и медицинское оборудование Рузаевской центральной районной больнице. Медучреждение было выбрано неслучайно: именно в Рузаевке базируется основное предприятие компании «Рузхиммаш».
Машина была изготовлена специально по заказу «РМ Рейл» на Горьковском автомобильном заводе и уже поступила в пользование больницы. Модель «Газель Бизнес» оснащена необходимым оборудованием, которое включает аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, электрокардиограф. Это позволит усилить работу врачей в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Также компания направила в больницу смартфоны, костюмы повышенной защиты Tyvec, тонометры, термометры, бактерицидные облучатели, стеллажи, тележки, холодильники для хранения медикаментов и др.
Общая сумма поддержки - порядка 6 миллионов рублей.
В Рузаевке на Пасху в квартире зарезали трех человек - двух мужчин и женщину. Подозреваемый в кровавой расправе свел счеты с жизнью
В селе Дракино Торбеевского района в частном доме обнаружены тела погибших молодых супругов
Тема неудовлетворительного состояния городских дорог получила на неделе свое продолжение. Посвященное ей рабочее совещание у Главы Мордовии...
Остановленные производственные линии и санитарный фильтр на входе. Именно таким увидел Глава республики одно из самых успешных промышленных...
Куда обращаться жителям Мордовии, потерявшим работу, и на что они могут рассчитывать, рассказывает заместитель председателя Государственного...
Этой теме была посвящена пресс-конференция начальника ГУ МЧС России по РМ Андрея Наумова. По словам главного спасателя региона, из года в год с...
Выданы рабочими группами, наблюдающими за соблюдением требований противопожарной безопасности
Глава Мордовии Владимир Волков 3 апреля провел заседание оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции на...
Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел новую производственную площадку агрофирмы «Октябрьская» в селе Масловка Лямбирского района....
Заслуженный работник культуры РФ, Лауреат Государственной премии России – умер 11 апреля в Москве после продолжительной болезни