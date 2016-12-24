«РМ Рейл» передала машину скорой помощи Рузаевской центральной больнице

РМ Рейл» передала машину скорой помощи и медицинское оборудование Рузаевской центральной районной больнице. Медучреждение было выбрано неслучайно: именно в Рузаевке базируется основное предприятие компании «Рузхиммаш».

Машина была изготовлена специально по заказу «РМ Рейл» на Горьковском автомобильном заводе и уже поступила в пользование больницы. Модель «Газель Бизнес» оснащена необходимым оборудованием, которое включает аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, электрокардиограф. Это позволит усилить работу врачей в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Также компания направила в больницу смартфоны, костюмы повышенной защиты Tyvec, тонометры, термометры, бактерицидные облучатели, стеллажи, тележки, холодильники для хранения медикаментов и др.

Общая сумма поддержки - порядка 6 миллионов рублей.