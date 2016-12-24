В Саранске убрали несанкционированную свалку по запросу из соцсетей

Наш город

Аналитическая система «Инцидент менеджмент» регистрирует в популярных пабликах в соцсетях жалобы граждан. Одна из самых часто встречающихся тем – уборка мусора.

Так, недавно житель Саранска разместил пост о несанкционированной свалке, которая образовалась у контейнерной площадки на улице Крылова. На приложенном фото можно увидеть кучу веток, строительного мусора и прочих отходов.
Жалоба была направлена в городскую администрацию. Спустя некоторое время свалку ликвидировали сотрудники «Спецтранспортник ЖКХ».
Напоминаем, что складировать мусор рядом с контейнерными площадками недопустимо.
Если вы столкнулись с подобной проблемой, не молчите, пишите в соцсети. Прикладывайте фото и видео.
Расскажем, что сделано.

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