В Саранске убрали несанкционированную свалку по запросу из соцсетей

Аналитическая система «Инцидент менеджмент» регистрирует в популярных пабликах в соцсетях жалобы граждан. Одна из самых часто встречающихся тем – уборка мусора.



Так, недавно житель Саранска разместил пост о несанкционированной свалке, которая образовалась у контейнерной площадки на улице Крылова. На приложенном фото можно увидеть кучу веток, строительного мусора и прочих отходов.

Жалоба была направлена в городскую администрацию. Спустя некоторое время свалку ликвидировали сотрудники «Спецтранспортник ЖКХ».

Напоминаем, что складировать мусор рядом с контейнерными площадками недопустимо.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, не молчите, пишите в соцсети. Прикладывайте фото и видео.

Расскажем, что сделано.