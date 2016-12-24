В Мордовии действует комплекс дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса

Первый заместитель Председателя Правительства – министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Владимир Мазов рассказал на своей пресс-конференции о том, как республика намерена поддержать оказавшиеся в непростой ситуации предприятия малого и среднего бизнеса.

Прежде всего, предусматривается снизить с 30-ти до 15 процентов тариф по страховым взносам. Коснется это, правда, не всех предпринимателей, а только тех, кто выплачивает наемному персоналу заработную плату в размере не ниже МРОТ и всеми силами старается сохранить коллектив. Разумеется, речь здесь идет о полностью легальном бизнесе. Субъекты, практикующие «двойную бухгалтерию», «зарплаты в конвертах» и прочие ухищрения, останутся ни с чем. «Пониженный тариф предлагается распространить на ту часть заработной платы, которая превышает МРОТ», - добавил Владимир Мазов.

Компании, функционирующие в наиболее пострадавших отраслях (а их в республике насчитывается не менее 7 тысяч), могут также рассчитывать на безвозмездную финансовую помощь государства. «По предварительным подсчетам, общие ее объемы составят около 275 миллионов рублей, - уточнил вице-премьер. - Нормативная база сейчас готовится. Выплаты начнутся ориентировочно во второй половине мая». Конкретные суммы при этом будут определяться в зависимости от общей численности работников - исходя из 12130 рублей на одного сотрудника в месяц. Полученные средства предприятия смогут направить на выдачу апрельских и майских зарплат.

Кроме того, решено пролонгировать на 3-6 месяцев сроки уплаты региональных налогов (за исключением НДС и НДФЛ) для предпринимателей и организаций из наиболее пострадавших отраслей. Указанная мера обойдется бюджету еще примерно в 400 миллионов. Прежде, однако, юридическим лицам предстоит доказать, что они действительно терпят убытки. Другое обязательное условие – сохранение хотя бы 90-процентной численности коллектива.

Весьма серьезные меры поддержки предпринимательского сектора предложены и на федеральном уровне. В их числе - «кредитные каникулы», выдача беспроцентных займов на выплату заработной платы, приостановка роста взносов в социальные фонды, продление срока предоставления отчетности, введение моратория на текущие санкции, отсрочка арендных платежей, снижение требований к обеспечению госконтрактов, устранение административных и торговых барьеров.

Более подробную информацию по интересующим вопросам предприниматели могут получить по телефону «горячей линии», открытой на базе центра «Мой бизнес». Ее номер: 24-77-77.