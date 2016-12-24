В республике ограничат движение транспорта

Сегодня Глава Мордовии Владимир Волков выступил с обращением к жителям республики в связи применением новых мер противодействия эпидемии коронавируса. Также сегодня были внесены важные изменения в соответствующий Указ Главы РМ.

​В республике с 23 апреля на период действия режима повышенной готовности:

- приостановлены автотранспортные пассажирские перевозки по межрегиональным, межмуниципальным маршрутам;

- установлен режим работы общественного транспорта, включая пригородный автотранспорт: с 6:00 до 9:00 часов и с 16:00 до 19:00 часов;

- приостановлен льготный проезд пассажиров с использованием единой социальной электронной карты жителя Мордовии, за исключением льготного проезда на работу/с работы и других разрешенных в Указе случаев.

Для жителей Мордовии, имеющих право на льготный проезд с использованием единой социальной карты, будет предусмотрена возможность освобождения от оплаты стоимости электронного проездного на месяц, следующий за месяцем отмены режима повышенной готовности.

С 22 по 28 апреля для приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями будет приостановлена деятельность:

- розничных (сельскохозяйственных) рынков, ярмарок;

- торговых комплексов при розничных ярмарках, расположенных по следующим адресам:

г. Саранск, ул. Большевистская, 39А (ярмарка «Столичная»);

г. Саранск, ул. Полежаева, 57;

г. Саранск, ул. Косарева, 50;

г. Саранск, ул. Веселовского, 62А;

г. Саранск, ул. Миронова, 1а;

г. Саранск, ул. Комарова, 2Б, стр.1.