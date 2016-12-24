В республике ограничат движение транспорта

Мосты на Северо-Восточном шоссе будут открыты в срок
Но интенсивного движения по ним пока ожидать не стоит
Сегодня Глава Мордовии Владимир Волков выступил с обращением к жителям республики в связи применением новых мер противодействия эпидемии коронавируса. Также сегодня были внесены важные изменения в соответствующий Указ Главы РМ.
В республике с 23 апреля на период действия режима повышенной готовности:
- приостановлены автотранспортные пассажирские перевозки по межрегиональным, межмуниципальным маршрутам;
- установлен режим работы общественного транспорта, включая пригородный автотранспорт: с 6:00 до 9:00 часов и с 16:00 до 19:00 часов;
- приостановлен льготный проезд пассажиров с использованием единой социальной электронной карты жителя Мордовии, за исключением льготного проезда на работу/с работы и других разрешенных в Указе случаев.
Для жителей Мордовии, имеющих право на льготный проезд с использованием единой социальной карты, будет предусмотрена возможность освобождения от оплаты стоимости электронного проездного на месяц, следующий за месяцем отмены режима повышенной готовности.
С 22 по 28 апреля для приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями будет приостановлена деятельность:
- розничных (сельскохозяйственных) рынков, ярмарок;
- торговых комплексов при розничных ярмарках, расположенных по следующим адресам:
г. Саранск, ул. Большевистская, 39А (ярмарка «Столичная»);
г. Саранск, ул. Полежаева, 57;
г. Саранск, ул. Косарева, 50;
г. Саранск, ул. Веселовского, 62А;
г. Саранск, ул. Миронова, 1а;
г. Саранск, ул. Комарова, 2Б, стр.1.
Но интенсивного движения по ним пока ожидать не стоит
Но только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований
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