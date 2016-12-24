Доступ на все саранские кладбища запрещен до окончания режима повышенной готовности

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Доступ на все саранские кладбища запрещен до окончания режима повышенной готовности

Власти Саранска предупредили о временном закрытии доступа и ограничении движения транспортных средств на участках дорог, ведущих ко всем городским кладбищам. Указанная мера будет действовать, как минимум, до конца текущего месяца, а точнее - до окончания действующего режима повышенной готовности. В том числе - на Красную горку (26 апреля) и Радоницу (28 апреля). Настоятелям храмов предложено неукоснительно соблюдать все меры профилактики и придерживаться тех же ограничений, что действовали на Пасху.

«Мы понимаем, что посещать могилы умерших родственников на Радоницу – святая традиция. Но в этом году поминать придется дома - какой бы жесткой и жестокой означенная мера не казалась. Сейчас на весах - здоровье и жизнь людей. И риск тут должен быть исключен!» – заявил Петр Тултаев.

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