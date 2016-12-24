Спортивная зона, арт-пространство, кусты, трава и фастфуд

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В Саранске выяснили, как должна выглядеть уникальная площадка отдыха, творчества и развлечений
Администрация стадиона «Мордовия Арена» огласила результаты проведенного онлайн-опроса населения. В рамках голосования жителям города предлагалось определить, как должна выглядеть территория, прилегающая к спортивному сооружению.
Изначально проект «Арена для каждого» планировалось реализовать в два этапа. На первом организаторы дали слово интернет-пользователям. Ну, а после 23 марта анкетирование предполагалось продолжить в оффлайн-режиме, на улицах Саранска. Из-за коронавируса, правда, этого не удалось сделать. И тогда было решено продлить онлайн-голосование.
Результаты его выглядят следующим образом: всего в опросе приняли участие 5311 человек, 934 предложения от респондентов обработано командой «Мордовия Арены» за последний месяц. «Наиболее предпочитаемые варианты» - спортивная зона (57,23 процента голосов), места для отдыха и озеленение (31,42%) и арт-пространство (30,44%). Среди идей, предложенных подписчиками, самыми популярными стали фудкорт (19,9 процента), озеленение (18,6%), сцена/амфитеатр (10,1%).
В ближайшее время на рассмотрение горожан будет вынесена «концепция размещения объектов на территории активности». В соответствии с ней специалисты сгенерируют техническое задание для разработки архитектурного проекта. Исполнителям, судя по всему, придется сильно постараться, чтобы объединить в нем столь разнонаправленные пожелания.
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