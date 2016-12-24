Инспектора ДПС будут судить за получение взятки от автовладельца

В республике перед судом предстанет потомственный полицейский. Следственный комитет по РМ завершил расследование в отношении 35-летнего инспектора ДПС отдельного батальона ГИБДД Игоря Ежова. Его отец Николай Ежов в свое время занимал должность заместителя начальника УГИБДД по РМ, а родной брат возглавлял отдел полиции в Лямбирском районе. Игоря Ежова обвиняют в получении взятки от автовладельца.

Как значится в материалах дела, в декабре 2018 года на дороге в центре Саранска Игорь Ежов остановил автомобиль Chevrolet Aveo. За рулем находился некий деятель, ранее уже лишенный прав за пьяную езду. По версии следствия, инспектор согласился урегулировать вопрос и не составлять протокол за 15 тысяч рублей. Попавшийся владелец иномарки в дальнейшем «отблагодарил» инспектора - деньги были переведены на указанную им банковскую карту. Но сведения об этой «сделке» попали в распоряжение сотрудников отдела собственной безопасности МВД по РМ. Следственный комитет возбудил в отношении 35-летнего инспектора уголовное дело по статье «Получение взятки».

К слову, Игорь Ежов известен еще и тем, что в январе 2015 года вместе с коллегой спас жизни трех человек при пожаре в лямбирском селе Саловка. Инспекторы во время патрулирования заметили дым, идущий от двухэтажного жилого дома. Сотрудники ДПС разбудили хозяев, помогли выбраться через окно пожилой женщине и её сыну. Но в жилище еще оставался больной пожилой мужчина. Рискуя жизнью, полицейские забрались внутрь дома и вынесли его на руках. Игорь Ежов и его коллега были награждены медалями «За спасение погибавших».