Мошенники выманивают деньги на лечение от коронавируса

Более 30 фактов мошенничеств и краж с помощью сети Интернет и мобильной связи зарегистрировано в Мордовии только за первую половину апреля. Причиненный жителям республики ущерб превысил 2,5 миллиона рублей. МВД по Республике Мордовия и банковские учреждения проводят большую совместную профилактическую работу, разъясняя гражданам, к каким ухищрениям прибегают злоумышленники, а также чего не стоит делать, когда поступают звонки или сообщения от неизвестных людей.

«Все более распространенным становится новый вид мошенничества в сети Интернет. Это преступления, связанные с работой на фондовых рынках с инвестициями в различные крупные корпорации, валюту и ценные бумаги. Также существуют интернет-сайты, которые работают под видом различных брокерских контор. С потерпевшими общаются псевдоспециалисты, которые пошагово объясняют доверчивым гражданам, как и куда им перевести свои средства для дальнейшего получения высокой прибыли. Однако, как показывает практика, после перевода денежных средств на указанные счета эти псевдоспециалисты перестают выходить на связь, а граждане лишаются своих денежных средств», - рассказывает оперуполномоченный по особо важным делам отдела УУР МВД по Республике Мордовия Дмитрий Костькин.

В подтверждение этому история медсестры из столицы Мордовии. 14 апреля она обратилась в полицию с заявлением о том, что с ее банковских счетов злоумышленники сняли 904 тысячи рублей. Неизвестные, которые ей позвонили, представились финансовыми аналитиками и пообещали выплатить дивиденды по вкладу.

15 апреля в Саранске полицейским поступило заявление от пенсионерки. Жительница города рассказала, что мошенники оформили на нее кредит на сумму 406 тысяч рублей. Днем потерпевшей позвонили якобы сотрудники одного из банков, которые сообщили об одобренном на ее имя займе. Женщина пояснила, что в финансовое учреждение за кредитом не обращалась и никаких документов не подписывала. Для отмены займа собеседник предложил ей назвать паспортные данные. Пенсионерка поделилась нужной информацией, ее злоумышленникам оказалось достаточно для реального оформления кредитного договора. Как подозреваемым удалось это сделать, сейчас выясняют полицейские, проводится проверка. По предварительным данным, несколько лет назад жительница Саранска являлась клиенткой этого финансового учреждения.

Еще одна из самых распространенных схем обмана, когда владельцам карт звонят неизвестные и представляются сотрудниками службы безопасности банка. Злоумышленники сообщают о попытках несанкционированного списания средств со счета и якобы для отмены операций просят назвать код из смс-сообщения. Граждане доверяются собеседникам и озвучивают данные, тем самым позволяя злоумышленникам получить доступ к их сбережениям.

«Безопасность банковской системы очень надежна, и мошенники даже не пытаются ее взломать, - комментирует руководитель подразделения экономической безопасности одного из банков Евгений Дудоладов. - Преступники активно работают в другом направлении, они успешно взламывают бдительность и внимание наших граждан. Как правило, злоумышленники звонят с московских номеров, запрашивают полные реквизиты банковской карты: номер, срок действия, смс-пароль. С помощью этих данных совершается перевод средств с банковской карты клиента на сторонние карты через интернет-сервисы. В очередной раз обращаемся к жителям региона: никогда не называйте коды, пароли и номера неизвестным людям. Запомните, сотрудники службы безопасности никогда не запрашивают такую информацию, они располагают этими данными. Банк стремится защитить каждого из своих клиентов от мошенничества, но любые способы защиты бессильны, если не соблюдать элементарные правила безопасности».

Стоит отметить, что в ряде регионов Российской Федерации зафиксированы случаи мошенничеств, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции. Злоумышленники писали смс-сообщения от имени родственников и сообщали, что заразились опасной инфекцией. После этого просили перевести крупные суммы денег для лечения на банковские карты. Потерпевшими в основном были пожилые люди.

Еще один случай демонстрирует поразительную доверчивость наших сограждан по отношению к незнакомым людям. 11 апреля житель Мордовии разместил в интернете объявление о продаже стенки стоимостью 3 тысячи рублей. Сразу же после этого ему позвонил неизвестный, который пожелал приобрести мебель. Незнакомец спросил, есть ли у продавца банковская карта, после чего попросил пойти к банкомату. Мужчина, не задумываясь, отправился к ближайшему терминалу с двумя кредитными картами своей супруги. Все это время лжепокупатель находился с ним на связи. Злоумышленник попросил вставить карточку в терминал якобы для поступления отправленных им денежных средств. После этого он продиктовал комбинацию цифр, которые оказались номером мобильного телефона. В результате, по словам мужчины, он, сам того не подозревая, перечислил незнакомцу 14 тысяч рублей. После этого мужчина в течение часа еще 14 платежами перевел мошенникам денежные средства на общую сумму 197 тысяч 944 рубля. Так и не дождавшись поступления денег на карту, мужчина отправился домой. Вскоре выяснив, что он стал жертвой злоумышленников, потерпевший обратился в полицию.