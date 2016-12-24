Приезжающие в Саранск слишком нервозно реагируют на призывы соблюдать самоизоляцию

По словам работников горадминистрации, дежурящих на железнодорожном вокзале Саранска, далеко не все приехавшие в Мордовию граждане соглашаются заполнять уведомления.

Некоторые откровенно игнорируют призывы соблюдать обязательную самоизоляцию, а отдельные лица и вовсе проявляют агрессию.

Дежурства муниципальных чиновников на железнодорожном вокзале и в здании аэропорта организованы с 13 апреля. На первом объекте с учетом графика следования поездов введен двухсменный режим работы - с 6 до 15 и с 21:00 до 6 часов. Каждая группа при этом состоит из двух человек. «Воздушную гавань», в свою очередь, тоже ежедневно контролирует сотрудник мэрии - с 7:45 и до полуночи. В задачу дежурных входит вручение вновь прибывшим копий постановления Главного государственного санитарного врача по РМ и уведомлений о необходимости соблюдения обязательной 14-дневной самоизоляции.

«Уважаемые жители и гости Саранска! Только самоизоляция может помочь прервать цепочку распространения вируса, - еще раз напомнили в мэрии мордовской столицы. - Здесь важно проявить сознательность, самодисциплину. Лишь объединив усилия, мы сможем стабилизировать ситуацию. Убедительно просим всех прибывающих из других регионов РФ с пониманием относиться к тем мерам, введение которых необходимо в данной ситуации! Они принимаются для сохранения вашего здоровья, здоровья ваших близких».

Информацию о нарушении режима самоизоляции следует сообщать по телефону городского оперативного штаба 24-07-07.