Кровавая мистерия

В Рузаевке на Пасху в квартире зарезали трех человек - двух мужчин и женщину. Подозреваемый в кровавой расправе свел счеты с жизнью

Тройное убийство c последующей гибелью четвертого участника кровавой мистерии в Рузаевке стало настоящим шоком для республики. Кровавая драма разыгралась в городе железнодорожников в доме № 72 по улице Терешковой. 20 апреля в одной из квартир здесь были обнаружены изрезанные тела трех человек - 31-летнего хозяина квартиры Андрея Гулина, 30-летнего Тимура Бармина и 34-летней Марины Макаровой.

Как только в полицию поступило сообщение о тройном убийстве, на место происшествия незамедлительно прибыли заместитель министра - начальник полиции МВД по РМ Олег Шилов, сотрудники уголовного розыска и представители следственного комитета.

По информации полицейского ведомства, в квартире правоохранители обнаружили алкогольные напитки, а также предполагаемые орудия преступления со следами крови потерпевших. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению преступления причастен безработный житель Рузаевки 1988 года рождения. Мужчина несколькими часами ранее был обнаружен в селе Кочкурово повешенным в одном из подъездов многоквартирного дома.

Чуть позже стали известны подробности случившейся трагедии. Днем 20 апреля хозяина квартиры Андрея Гулина решил навестить знакомый. Мужчина беспрепятственно зашел в жилище, поскольку дверь оказалась не заперта. В квартире гость обнаружил тела трех погибших от ножевых ранений человек - двух мужчин (Гулина и его приятеля Тимура Бармина) и женщины (Марины Макаровой). Их тела были буквально истыканы ножом. Шокированный визитер тут же позвонил в полицию и сообщил о страшной находке.

Хозяин однокомнатной квартиры Андрей Гулин проживал вместе с супругой и ребенком. Но во время кровавой разборки женщины с ребенком, судя по всему, дома не было. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают, сколько дней компания отмечала наступающий праздник Пасхи и кто еще мог принимать участие в застолье. На длительность алкогольного марафона указывает большое количество обнаруженных в квартире пустых бутылок из-под водки и пива. Здесь же криминалисты нашли и орудие преступления - окровавленный нож со сломавшимся лезвием. Возможно, клинок повредил сам убийца, стремительно наносивший смертельные удары, - эксперты насчитали множественные ножевые ранения на теле жертв. При этом на столе также были обнаружены ножницы со следами крови. Видимо, их тоже пускал в ход изувер, когда у него сломался нож.

Подозреваемого сотрудники полиции вычислили весьма оперативно, скорее всего, по оставленным в квартире отпечаткам пальцев. Им оказался 32-летний безработный из Рузаевки Дмитрий Шельмаков. Правда, живым полицейские его не застали - его труп уже находился в морге в Кочкурове.

Ночью 19 апреля жильцы дома № 15 по ул. Советской в селе Кочкурово наткнулись в подъезде на тело повешенного мужчины. При этом у него отсутствовали шнурки на ботинках. Вероятно, он самостоятельно принял решение уйти из жизни.

Но улики с места трагедии, очевидно, прямо указывают на участие Шельмакова в застолье. Праздновал ли он вместе с погибшими с самого начала или присоединился к компании позже, еще предстоит выяснить следствию. Как предстоит ответить и на главные вопросы: является ли Дмитрий Шельмаков тем самым душегубом, отправившим на тот свет трех человек, и что послужило причиной кровавой расправы? Но расследование может затруднить тот неумолимый факт, что известные в настоящий момент фигуранты резни уже мертвы.

Следственным комитетом по РМ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).



