Огнестрельные ранения в голову

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В селе Дракино Торбеевского района в частном доме обнаружены тела погибших молодых супругов
19 апреля в дежурную часть полиции в Торбеевском районе поступило сообщение от жителя села Дракино об обнаружении в своем доме тел 29-летнего сына и 30-летней невестки без признаков жизни. На место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося незамедлительно прибыли сотрудники полиции и представители следственного комитета. В частном доме с огнестрельными ранениями в голову они обнаружили тела супружеской пары.
Какой конфликт между молодыми супругами привел к такой кровавой развязке, установить, судя по всему, будет непросто. Известно, что Александр и Наталья Щелкаевы, прожившие в браке всего около полугода, приехали на пасхальной неделе в гости к отцу Александра в село Дракино Торбеевского района. Молодые люди намеревались провести здесь несколько дней, повидать знакомых и встретить с родными праздник Светлого Христова воскресения. Семья постоянно проживала в Атяшеве, где Наталья трудилась продавцом в магазине, а супруг работал вахтовым методом в Москве и регулярно приезжал на побывку.
Накануне праздника Пасхи Александр и Наталья встречались с друзьями в Торбееве и вернулись в дом родителя мужчины. Отец Александра отправился утром в воскресенье на работу, а вернувшись вечером, был сражен страшной картиной - в его доме с огнестрельными ранениями в голову лежали тела сына и невестки. Рядом находилось двуствольное охотничье ружье, которое было зарегистрировано на Александра. Дверь в дом при этом была заперта...
В Следственном комитете по РМ не исключают, что гибель супругов могла явиться следствием вспыхнувшего между ними конфликта. На самый главный вопрос - кто в кого стрелял первым - еще предстоит ответить криминалистам и экспертам. По некоторым данным, вполне вероятной может оказаться версия, что схватился за ружье и выстрелил в жену именно Александр. От полученного ранения Наталья скончалась на месте. Осознав непоправимость произошедшего и находясь в неадекватном состоянии, мужчина затем выстрелил в себя.
Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СК по РМ по факту обнаружения тел супружеской пары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
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