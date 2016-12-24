Если потеряли работу

Куда обращаться жителям Мордовии, потерявшим работу, и на что они могут рассчитывать, рассказывает заместитель председателя Государственного комитета РМ по труду и занятости населения Алексей Сальников.

- Какие меры поддержки предусмотрены гражданам, потерявшим работу и обратившимся в органы службы занятости для получения статуса безработного гражданина?

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 346 установлен размер максимального пособия по безработице на 2020 год - 12 130 руб.

12 апреля этого года вышеуказанное постановление дополнено рядом пунктов, предполагающих дополнительные меры поддержки гражданам, уволенным с 1 марта 2020 г. и признанным безработными. Эти граждане в апреле - июне текущего года будут получать пособие по безработице в максимальном размере 12 130 рублей. Также для данной категории граждан предусмотрены дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей в размере 3 тысяч рублей на каждого ребенка одному из родителей в апреле - июне 2020 г. (постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 485).

- Каким образом жители Мордовии могут обратиться за государственной поддержкой в службу занятости населения и получением статуса безработного в сегодняшних условиях?

- Правительством Российской Федерации в настоящее время утверждены Временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным безработными (постановление Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. № 460).

Временные правила действуют с 9 апреля 2020 г. и позволяют подавать заявление в центр занятости дистанционно через личный кабинет на портале «Работа в России» и Единый портал государственных и муниципальных услуг. Достаточно на портале «Работа в России» заполнить только заявление и резюме гражданина. Никаких дополнительных справок не требуется, остальные сведения будут получены посредством электронного межведомственного взаимодействия.

Такой упрощенный порядок будет действовать до 31 декабря 2020 года.

- Наблюдается ли рост обращений граждан в органы службы занятости для признания их безработными?

- Ежегодно в весенне-летний период обычно наблюдалось постепенное снижение численности безработных. Это связано в том числе с появлением большего числа вакансий на общественные работы в целях удовлетворения потребности предприятий и организаций во временных работниках, а также повышения трудовой активности безработных и незанятых граждан, испытывающих затруднения с трудоустройством. Ряд организаций в настоящее время приостановили прием граждан на работу в связи с введением ограничительных мероприятий. Это не может не сказаться на росте численности безработных.

На 17 апреля 2020 г. численность безработных составляла 3735 человек (на 19 человек больше по отношению к началу года).

На сегодняшний день через портал «Работа в России» подано более 1,7 тыс. заявлений от граждан, имеющих постоянную регистрацию в Республике Мордовия. Каждое заявление рассматривается, и принимается решение о признании либо отказе в постановке на учет в качестве безработного гражданина в соответствии с полученными о нем подтверждающими сведениями.