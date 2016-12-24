Сотни заболевших

Резкий рост числа инфицированных в Мордовии связан со «второй волной» приезжих из-за пределов республики

Прошла неделя, и число выявленных больных коронавирусной инфекцией выросло в Мордовии в разы - счет теперь идет не на десятки, а на сотни пациентов. Конечно, знатную лепту в этот взрывной рост внес иностранный студент, привезший из тайной поездки в Москву коронавирус и заразивший в своем общежитии десятки человек. Но лиха беда начала. Вирусную эстафету с готовностью подхватили московские гости, решившие не обременять себя никакими ограничениями и в тесном общении с земляками подарившие республике еще сотни инфицированных.

«Резкий рост заболевших связан именно со «второй волной» прибывших из-за пределов республики, когда были объявлены нерабочие дни до конца месяца. В 80% выявленных случаев это результат контактов с зараженными, приехавшими из Москвы, Московской области, других регионов», - сообщил 19 апреля в ходе заседания оперативного штаба Глава Мордовии Владимир Волков.

Соответственно, в республике все чаще фиксируются ситуации, когда заболевание подтверждается у членов одной семьи - одновременно у трех-четырех человек. Естественно, это напрямую влияет на рост числа заболевших, поскольку инфицированными оказываются сразу несколько человек.

Вспышка заболевания была зарегистрирована и в одном из сел республики, куда на похороны родственника приехали из Москвы несколько земляков. В итоге ряд лиц, участвовавших в церемонии погребения и поминальной трапезе, заразились опасным вирусом. В основном это люди преклонного возраста, что сильно увеличивает для них риски тяжелого течения вирусной инфекции.

География заболевания теперь охватывает фактически всю Мордовию. Понятно, что Саранск идет впереди республики всей - и по причине населенности, и благодаря «студенческим подаркам». Не отстают и город Рузаевка, Ичалковский, Зубово-Полянский районы. Правда, уже есть прецеденты, когда первоисточник инфекции не может быть уверенно идентифицирован. Самое тревожное, что все больше заболевает наших пожилых сограждан. Например, из 35 выявленных в понедельник новых больных - 17 человек старше 60 лет.

При этом оперативный штаб крайне осторожно подходит к детализированию информации о заболевших, поскольку в Мордовии уже имели место факты если не травли, то уж точно морального давления на инфицированных людей и членов их семей.

По утверждениям медиков, в настоящее время число ежедневно проводимых тестов в Мордовии на COVID-19 приближается к 700, а тестирование проходят не только пациенты с подозрением на заболевание, но и контактные лица независимо от наличия или отсутствия симптоматики. Что несколько обнадеживает, у многих инфицированных вирусом людей заболевание протекает в легкой форме, а настораживает - что без явных симптомов. Тут поневоле задумаешься, а сколько реально наших сограждан являются носителями коварной инфекции. К слову, тесты на COVID-19 в республике сейчас проводят четыре лаборатории из числа государственных, и компанию им вскоре могут составить частные клиники КИМ и Вита-Мед, правда, здесь тестирование для всех желающих будет платным.

Заметим, что правоохранительные органы региона активно включились в процесс выявления нарушителей режима самоизоляции.

Ежедневно по всей республике проводятся проверки и составляются административные протоколы на безответственных товарищей. А штрафы светят немаленькие. По состоянию на 20 апреля судами Мордовии уже рассмотрено 80 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Граждане привлечены к административной ответственности, им назначено административное наказание, в том числе в виде штрафа до 2000 рублей. И в производство судов республики продолжают и продолжают поступать административные материалы на нарушителей.

Еще раз напомним, что санкции по новой статье КоАП РФ предусматривают предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.