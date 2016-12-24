В республике от коронавирусной инфекции благополучно излечились 10 человек

Репортер

По информации оперативного штаба, по состоянию на 20 апреля в республике от коронавирусной инфекции благополучно излечились 10 человек. Как утверждается, в федеральных данных это найдет свое отражение в самые кратчайшие сроки.

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