Сертификат на материнский капитал теперь можно получить дистанционно
С сегодняшнего дня Пенсионный фонд переходит на беззаявительный режим оформления государственных сертификатов на материнский (семейный)...
По информации оперативного штаба, по состоянию на 20 апреля в республике от коронавирусной инфекции благополучно излечились 10 человек. Как утверждается, в федеральных данных это найдет свое отражение в самые кратчайшие сроки.
С сегодняшнего дня Пенсионный фонд переходит на беззаявительный режим оформления государственных сертификатов на материнский (семейный)...
31 марта Глава РМ Владимир Волков новым Указом усилил ограничительные меры, призванные предотвратить распространение на территории республики...
В Мордовии введены ограничения на посещение кладбищ
В республике введут обязательное ношение защитных масок в магазинах и на транспорте
Саранская адвокатесса, 36-летняя Екатерина Илькаева ответит в суде за незаконный оборот наркотиков. Выбравшая адвокатскую стезю женщина...
Ну вот и случилось - в Мордовии начали фиксировать первые смерти от коронавируса. Осознание, что при таком существенном росте заболеваемости это...
Флагман мордовской промышленности - светотехнический завод «Лисма» - объявил об очередной смене своего юридического статуса. Предприятие...
К развертыванию системы медицинской помощи в условиях коронавируса подключены все ресурсы здравоохранения Мордовии
Первоочередные планы ремонта саранских дорог определены на выездном совещании с участием Главы Мордовии Владимира Волкова, Председателя...
Выданы рабочими группами, наблюдающими за соблюдением требований противопожарной безопасности