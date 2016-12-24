В Мордовии 8 больных с коронавирусом подключены к ИВЛ

Как сообщает оперативный штаб, в Мордовии зарегистрировано 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В результате, на 20 апреля в Мордовии официально подтверждены 293 случая инфицирования COVID-19.

По данным оперативного штаба, из 35 новых случаев заболевания основная доля приходится на Саранск. Также есть новые пациенты в Рузаевском, Ромодановском, Ардатовском, Лямбирском и ряде других районов. 5 человек из числа заболевших постоянно работают в Москве, остальные относятся к контактным лицам.

Как отмечается, среди новых выявленных больных много лиц пожилого возраста - 17 человек из 35 старше 60 лет.

В настоящее время в реанимационных отделениях медицинских учреждений находится 19 больных в тяжелом состоянии, имеющих клинические проявления COVID-19, в том числе 8 человек - на аппаратах ИВЛ. Часть из них пока не получили окончательного подтверждения диагноза коронавирус. Подавляющее большинство лиц с подтвержденным диагнозом переносят заболевание бессимптомно или в легкой форме.