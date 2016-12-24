В Мордовии показали «истоки продовольственного изобилия»
Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел новую производственную площадку агрофирмы «Октябрьская» в селе Масловка Лямбирского района....
Как сообщает оперативный штаб, в республике зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, уже третий день подряд Мордовия занимает верхние строчки в «рейтинге» российских территорий по числу выявленных больных с вирусом COVID-19. По состоянию на 19 апреля в республике подтверждено уже 258 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел новую производственную площадку агрофирмы «Октябрьская» в селе Масловка Лямбирского района....
АО «Оптиковолоконные Системы» посетил Глава республики Владимир Волков
С сегодняшнего дня Пенсионный фонд переходит на беззаявительный режим оформления государственных сертификатов на материнский (семейный)...
На счету ветерана «Смерша» около 30 выявленных и арестованных агентов иностранных разведывательных и контрразведывательных органов
Но интенсивного движения по ним пока ожидать не стоит
Флагман мордовской промышленности - светотехнический завод «Лисма» - объявил об очередной смене своего юридического статуса. Предприятие...
Пандемия коронавируса COVID-19 в разгаре, болезнь зарегистрирована в большинстве стран, количество зараженных исчисляется сотнями тысяч, вирус...
Доморощенные «химики» устроили в Чамзинском районе подпольную нарколабораторию
О ходе весеннего призыва в Вооруженные силы РФ в понедельник рассказал военный комиссар республики
В Мордовии сотрудники правоохранительных органов осуществили более 1500 проверок по месту жительства граждан, находящихся в режиме самоизоляции