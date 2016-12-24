60 новых случаев заболевания

Репортер

Как сообщает оперативный штаб, в республике зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, уже третий день подряд Мордовия занимает верхние строчки в «рейтинге» российских территорий по числу выявленных больных с вирусом COVID-19. По состоянию на 19 апреля в республике подтверждено уже 258 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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