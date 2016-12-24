В республике ужесточаются меры по самоизоляции - соответствующие изменения уже внесены в Указ Главы Мордовии. В первую очередь усиливаются ограничения для приезжающих в республику граждан, а также для лиц, у кого они останавливаются на проживание.

Прибывающая и принимающая стороны теперь обязаны соблюдать строгую двухнедельную самоизоляцию: с сегодняшнего дня им фактически полностью запрещается покидать место проживания в течение 14 дней со дня приезда человека в Мордовию.

В Указе Главы РМ это сформулировано следующим образом:

- обеспечить самоизоляцию на дому по месту жительства (месту пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) в Республику Мордовия, не покидать место жительства (место пребывания), не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью (в этом случае обязательно указывать свой статус «изолированный»)

При этом продукты и товары первой необходимости им могут доставлять родственники или знакомые, либо волонтеры.

Учитывая тот факт, что справки от работодателя, выдаваемые лицам, допущенным к работе, зачастую используются для передвижения в любое произвольное время, в Указе Главы РМ появилось дополнительное требование. Такие справки теперь должны содержать сведения о режиме работы человека, то есть рабочие дни и время его работы.

С учетом сложной эпидемической обстановки Указом Главы РМ вносятся некоторые коррективы в работу служб такси. Теперь разрешено одновременно перевозить в такси только членов одной семьи.

Также в соответствии с Указом Главы РМ расширен перечень мест, которые разрешено посещать людям, не находящимся в режиме строгой самоизоляции. Граждане могут посещать медицинские, ветеринарные, кредитные и почтовые организации, суд, нотариуса, адвоката, правоохранительные органы и военкоматы, доставлять несовершеннолетних детей в детские сады и из них. Доставлять продукты, лекарства и товары первой необходимости родственникам, оказывать им помощь. Без ограничений также осуществляется передвижение волонтеров при наличии паспорта и бейджа.

Правительству РМ также дано поручение проработать вопрос применения цифровых пропусков.

Напомним, что Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ глава 20 КоАП РФ дополнена статьей 20.6.1, устанавливающей административную ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. Так, за нахождение на улице без уважительных причин в период действия режима повышенной готовности предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Кроме того, за нарушение санитарных правил и индивидуальных предписаний предусмотрены штрафы на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. В случае смерти человека, но при отсутствии уголовного состава штраф может вырасти до 400 тысяч рублей — статья 6.3 КоАП РФ.