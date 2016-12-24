Коронавирус поражает в Мордовии целые семьи

В республике зарегистрировано еще 62 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, на 18 апреля в Мордовии в общей сложности зарегистрировано 198 пациентов с вирусом COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб, сейчас случаи заражения зафиксированы практически по всей территории республики. В подавляющем большинстве они являются следствием непосредственных контактов с гостями, приехавшими из Москвы.

При этом отмечается, что уже есть прецеденты, когда первоисточник инфекции не может быть уверенно идентифицирован. Значительное число зараженных имеется в Саранске, во всех микрорайонах города, а также в Рузаевке.

В настоящее время фиксируется уже много ситуаций, когда заболевание подтверждается у членов одной семьи, одновременно у трех-четырех человек. Это также влияет на рост числа заболевших, поскольку инфицированными оказываются сразу несколько человек.