Коронавирус поражает в Мордовии целые семьи

Репортер

В республике зарегистрировано еще 62 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, на 18 апреля в Мордовии в общей сложности зарегистрировано 198 пациентов с вирусом COVID-19. 

Как сообщает оперативный штаб, сейчас случаи заражения зафиксированы практически по всей территории республики. В подавляющем большинстве они являются следствием непосредственных контактов с гостями, приехавшими из Москвы. 

При этом отмечается, что уже есть прецеденты, когда первоисточник инфекции не может быть уверенно идентифицирован. Значительное число зараженных имеется в Саранске, во всех микрорайонах города, а также в Рузаевке. 

В настоящее время фиксируется уже много ситуаций, когда заболевание подтверждается у членов одной семьи, одновременно у трех-четырех человек. Это также влияет на рост числа заболевших, поскольку инфицированными оказываются сразу несколько человек.

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