Мосты на Северо-Восточном шоссе будут открыты в срок

Но интенсивного движения по ним пока ожидать не стоит

В пятницу Глава Мордовии Владимир Волков, Председатель Правительства РМ Владимир Сушков, мэр Саранска Петр Тултаев и вице-премьер - министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Виктор Цыганов вновь проинспектировали путепроводы на Северо-Восточном шоссе.

Ремонтные работы здесь идут круглые сутки, в соответствии с графиком. Реконструкция первого путепровода была завершена еще в декабре минувшего года, практически готов и второй мост. Ремонт третьего моста находится в финальной стадии – сейчас строители укладывают асфальтобетонное покрытие.

Как заверили представители подрядной организации, движение по дороге будет возобновлено, как и планировалось, в начале мая. «Если ситуация с коронавирусом не позволит организовать торжественное открытие в канун Праздника Победы, мы сделаем это в рабочем режиме. Главное, чтобы горожане получили наконец-то возможность быстро добраться из одного городского района в другой!» - отметил Глава Мордовии.

Отвечая на вопрос о перспективах размещения новых заказов, руководитель региона подчеркнул, что в республике насчитывается 48 аварийных мостов: «До 2024 года все они должны быть приведены в порядок. Средства выделяются немалые – около 5 миллиардов рублей».

Владимир Волков также заметил, что очередными масштабными проектами для мордовской столицы должны стать ремонт мостов на ул. Коммунистическая, а также строительство автодороги по улице Строительная с путепроводом через железнодорожные пути и реку Инсар.

В то же время Глава республики посетовал, что из-за неустойчивой апрельской погоды темпы проведения ямочного ремонта в Саранске недостаточно высоки. С наступлением тепла, как было обещано, строители будут работать в две смены. Притом, с соблюдением всех технологий, обеспечивающих высокое качество дорожного покрытия.