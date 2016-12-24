Вирусный рекорд

«МАЭСТРО ВЕРБОВКИ»
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За последние сутки в Мордовии зарегистрировано сразу 65 новых случаев заболевания коронавирусом
По данным оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии зарегистрировано 65 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Как сообщается, столь большое количество новых положительных диагнозов связано с графиком обработки материалов и накоплением значительного числа тестов, сделанных за несколько дней и ожидавших подтверждения. Таким образом, на 17 апреля в республике коронавирусная инфекция подтверждена у 136 человек.
Большой прирост случаев заражения в немалой степени «обеспечили» студенты мордовского университета из общежития №3, где один из проживающих здесь иностранцев после тайной поездки в Москву перезаражал десятки соседей.
Зафиксировано также сразу несколько случаев инфицирования коронавирусом в одном из сел республики. Сюда на похороны родственника приехали из Москвы несколько человек. В итоге ряд лиц, участвовавших в церемонии погребения и поминальной трапезе, заразились опасным вирусом. Это лица пожилого возраста, что сильно увеличивает риски тяжелого течения вирусной инфекции.
Заметим, что в настоящее время число ежедневно проводимых тестов в Мордовии на COVID-19 приближается к 700, а тестирование проходят не только пациенты с подозрением на заболевание, но и контактные лица независимо от наличия или отсутствия симптоматики.
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