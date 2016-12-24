В Саранске включили громкоговорители

Репортер

Через них жителей города призывают соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без острой необходимости. Трансляция аудиороликов осуществляется по решению оперативного штаба по профилактике коронавируса и ведется на проспекте Ленина и улице Коммунистическая. Время включения - с 8 до 18 часов, периодичность - каждые 30-40 минут. Проспать не удастся…

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