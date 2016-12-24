В Саранске включили громкоговорители

В Мордовии показали «истоки продовольственного изобилия»
Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел новую производственную площадку агрофирмы «Октябрьская» в селе Масловка Лямбирского района....
Через них жителей города призывают соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без острой необходимости. Трансляция аудиороликов осуществляется по решению оперативного штаба по профилактике коронавируса и ведется на проспекте Ленина и улице Коммунистическая. Время включения - с 8 до 18 часов, периодичность - каждые 30-40 минут. Проспать не удастся…
Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел новую производственную площадку агрофирмы «Октябрьская» в селе Масловка Лямбирского района....
О ходе весеннего призыва в Вооруженные силы РФ в понедельник рассказал военный комиссар республики
Юбилейные торжества прошли в Саранске и на родине живописца, в селе Кочелаево Ковылкинского района.
С сегодняшнего дня Пенсионный фонд переходит на беззаявительный режим оформления государственных сертификатов на материнский (семейный)...
В Мордовии сотрудники правоохранительных органов осуществили более 1500 проверок по месту жительства граждан, находящихся в режиме самоизоляции
Доморощенные «химики» устроили в Чамзинском районе подпольную нарколабораторию
Глава Мордовии Владимир Волков 3 апреля провел заседание оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции на...
Заслуженный работник культуры РФ, Лауреат Государственной премии России – умер 11 апреля в Москве после продолжительной болезни
Экс-банкир отправится на зону за особо крупную растрату
Он пьяный бьет, а трезвый любит! По такому принципу сегодня живет больше половины не только российских, но и мордовских семей. Опрошенные мною...