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«В воскресенье, 19 апреля – Пасха, праздник великий, светлый. Мы все – и взрослые и дети, ждем его, готовимся к нему: красим яйца, ходим в гости или встречаем гостей. Светлые, радостные чувства наполняют наши сердца, когда дети рано утром стучаться в наши двери, возглашая «Христос воскресе!», а в ответ со словами «Воистину воскресе!» протягиваем им пасхальные яйца. Очень добрая, хорошая традиция!
Но ситуация, к сожалению, диктует свои условия.
Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, дорогие ребята! Посидите в эти дни дома, не ходите в гости. Уважаемые взрослые! Не отпускайте своих детей и внуков собирать яйца. Прошу вас в это непростое время воздержаться от этой традиции. Давайте поздравлять друг друга по телефону. Сейчас самые лучшие и действенные меры по сдерживанию распространения эпидемии – остаться дома, в самоизоляции. Это в интересах здоровья и жизни наших близких!»
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