«В воскресенье, 19 апреля – Пасха, праздник великий, светлый. Мы все – и взрослые и дети, ждем его, готовимся к нему: красим яйца, ходим в гости или встречаем гостей. Светлые, радостные чувства наполняют наши сердца, когда дети рано утром стучаться в наши двери, возглашая «Христос воскресе!», а в ответ со словами «Воистину воскресе!» протягиваем им пасхальные яйца. Очень добрая, хорошая традиция!

Но ситуация, к сожалению, диктует свои условия.

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, дорогие ребята! Посидите в эти дни дома, не ходите в гости. Уважаемые взрослые! Не отпускайте своих детей и внуков собирать яйца. Прошу вас в это непростое время воздержаться от этой традиции. Давайте поздравлять друг друга по телефону. Сейчас самые лучшие и действенные меры по сдерживанию распространения эпидемии – остаться дома, в самоизоляции. Это в интересах здоровья и жизни наших близких!»