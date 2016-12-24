В республике подтвержден 71 случай заболевания коронавирусной инфекцией

Репортер

За последние сутки в Мордовии не выявлено ни одного заболевшего COVID-19. По официальным данным от COVID-19 в республике скончалась женщина - коронавирусная инфекция у нее была подтверждена и при жизни, и после смерти. Министр здравоохранения РМ Олег Маркин пояснил ситуацию с двумя ранее умершими мужчинами. По информации чиновника, причиной смерти у них был не коронавирус. Первый скончался от пневмонии, второй - от тромбоэмболии легочной артерии. При жизни проведенные тесты на коронавирус дали положительные результаты, но после их смерти был проведен гистологический анализ, который показал отрицательный результат. В этой связи официально от коронавирусной инфекции в Мордовии скончалась только жительница республики. 

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