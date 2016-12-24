«Лисма» экстренно возобновляет производство «убийцу инфекций»

Саранский светотехнический завод «Лисма» подал заявку на сертификацию лампы «ДРТ Ультра». На фоне эпидемии коронавирусной инфекции предприятие завершает разработку и внедрение продукта в производство. К концу следующей недели товар поступит в продажу. Уже объявлено о возможности подачи предварительных заявок. Ориентировочная стоимость лампы составляет 350 рублей; гарантированный срок службы – 1000 часов.

«Данную продукцию трудно назвать новой, - так прокомментировал информацию управляющий директор «Лисмы» Игорь Константинов. – Производством широкого спектра бактерицидных ламп мы занимались еще в советские годы. Впоследствии, однако, их выпуск был прекращен. Последняя партия ламп «ДРТ» сошла с конвейера в 2017 году – одновременно с остановкой всего «ртутного» производства. Причиной стало, как известно, ужесточение законодательства в отношении использования ртути в России. Но дело в том, что ультрафиолетовый спектр излучения обеспечивают именно соединения ртути - здесь ей альтернативы пока нет. Наши специалисты постоянно изучают появляющиеся UVC-светодиоды – и, к сожалению, при более высокой стоимости их эффективность ниже в десятки раз! Потому в условиях острого дефицита обеззараживающих приборов принято решение об экстренном восстановлении выпуска ДРТ».

Следует отметить, что дуговые ртутные трубчатые бактерицидные лампы высокого давления «ДРТ Ультра» предназначены именно для уничтожения патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов и грибов различных видов). Потому в народе их и называют «убийцами инфекций» - они подходят для обеззараживания бытовых помещений, автомобильного транспорта, воздуха, воды и поверхностей, вплоть, кстати, до медицинских инструментов. Бактерицидный эффект обеспечивается ультрафиолетовым излучением, воздействующим на ДНК микробов, что обеспечивает их гибель в 99% случаев. Кроме того, в процессе эксплуатации лампа производит озон. Интересно, что теперь, согласно рекомендациям федерального минздрава, обеззараживание воздуха бактерицидным облучателем признано «наиболее эффективной мерой борьбы с патогенными микроорганизмами, в том числе - с вирусами гриппа, имеющими сходную структуру с коронавирусом».

В настоящее время мордовское предприятие приступило к разработке еще одного источника света аналогичного действия. Только более мощного и удобного в эксплуатации.