Петр Тултаев дал новые поручения по дезинфекции города

Наш город

Как отметил градоначальник на прошедшем во вторник заседании городского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, сейчас необходимо, активизировать обработку так называемых «мест массового пребывания людей» - дорог, тротуаров, дворов или подъездов.

Санитарная обработка улично-дорожной сети в Саранске регулярно проводятся с 28 марта. Разумеется, при благоприятных погодных условиях ­ – отсутствии осадков, «плюсовой» температуре воздуха. Потому особое внимание следует уделить придомовым территориям, а равно - местам общего пользования в общежитиях. «В первую очередь нужно вести работу по тем адресам, где зафиксированы случаи заболевания граждан, - уточнил мэр. - Дезинфекцию нужно проводить ради дела, а не для отчетов».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Закат эпохи

Генеральный директор агрофирмы «Октябрьская» Иван Андин уходит в отставку?

Удар в спину

Саранского градоначальника возмутила информация из «паблика»

Самоизоляция под надзором

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов осуществили более 1500 проверок по месту жительства граждан, находящихся в режиме самоизоляции

Конкурс красоты

№6  Анна

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу