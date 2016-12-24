Петр Тултаев дал новые поручения по дезинфекции города

Как отметил градоначальник на прошедшем во вторник заседании городского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, сейчас необходимо, активизировать обработку так называемых «мест массового пребывания людей» - дорог, тротуаров, дворов или подъездов.

Санитарная обработка улично-дорожной сети в Саранске регулярно проводятся с 28 марта. Разумеется, при благоприятных погодных условиях ­ – отсутствии осадков, «плюсовой» температуре воздуха. Потому особое внимание следует уделить придомовым территориям, а равно - местам общего пользования в общежитиях. «В первую очередь нужно вести работу по тем адресам, где зафиксированы случаи заболевания граждан, - уточнил мэр. - Дезинфекцию нужно проводить ради дела, а не для отчетов».