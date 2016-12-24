«Горячее видео»

По заказу держателей стриптиз-клуба «Paradise» в заведении была оборудована система скрытой видеозаписи «приватных сеансов»

В любопытном уголовном разбирательстве о проституции в саранском стриптиз-клубе «Paradise» вскрылись дополнительные пикантные подробности. Как установили следователи, фактически с самого начала работы заведения здесь велась скрытая видеозапись происходящего, включая приватные сеансы массажа.

Напомним, что летом минувшего года правоохранительные органы Мордовии задержали 46-летнего бизнесмена из Удмуртии Сергея Чеха и его 25-летнего помощника Сергея Протасова. По версии сотрудников полиции, эти деятели организовали в саранском стриптиз-клубе «Paradise» бордель, в котором девушки не только танцевали, но и за деньги оказывали интимные услуги клиентам, готовым раскошелиться на «близкое знакомство». Располагался клуб в самом центре города по улице Коммунистической, 35 (это пристрой к гостинице «Саранск»). Уговорами и обещаниями хороших денег мужчины вовлекли в занятие проституцией несколько девушек. За деньги они регулярно ублажали клиентов, выполняя их сексуальные прихоти. Часть прибыли от секс-бизнеса путаны отдавали организаторам бордельного бизнеса.

Оперативники полагают, что вовлечением девушек в проституцию занимались не только Чеха и Протасов, но и две дамы - 32-летняя уроженка Саранска Ольга Кистанова и 28-летняя уроженка Ижевска Удмуртской Республики Юлия Юферева. Наша землячка Ольга Кистанова разведена, фактически проживала в Твери, работала там директором общества с ограниченной ответственностью. Обе дамы обвиняются по статье «Вовлечение в занятие проституцией организованной группой». По мнению следствия, Ольга Кистанова вместе с Сергеем Чеха и другими неустановленными лицами в конце 2018 года «завербовала в путаны» нескольких девушек в Твери. Охмуренные обещаниями дополнительных гонораров барышни систематически оказывали интимные услуги клиентам тверского стриптиз-клуба «Paradise». Такую сексуальную «вербовку» Чеха и Протасов вместе с Юлией Юферевой успешно провернули и в саранском стриптиз-клубе.

Одновременно следователи выяснили, что сеансы приватного массажа здесь скрытно записывались спрятанными видеокамерами. По заказу хозяев клуба, 34-летний умелец вмонтировал записывающую технику в акустические колонки и закамуфлировал ее декоративными сетками. Теперь ему придется ответить в суде по довольно редкой для Мордовии статье - «Незаконные производство и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

В принципе, клиенты заведения были уведомлены соответствующей надписью, что в клубе ведется видеонаблюдение. Но одно дело - посмотреть номер стриптиза, другое - стать участником приватного массажа в отдельном номере, запечатлевшись на видео. А если еще заказывались «дополнительные утехи», клиента вполне могла настичь слава героя «горячего ролика». Впрочем, в правоохранительные органы никто на внезапно всплывший компромат не жаловался, поэтому уголовное преследование пошло только по «технической статье». Сам умелец вину признал полностью и сообщил, что владельцы заведения с ним даже полностью не рассчитались за работу. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.