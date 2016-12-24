Сиделка подозревается в краже 100 тысяч рублей у подопечного

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В Саранске полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в краже 100 тысяч рублей у пенсионера.
Как было установлено в ходе предварительного следствия, за пожилым инвалидом ухаживала 50-летняя женщина. В декабре прошлого года пенсионер передал ей свою банковскую карту, чтобы она приобрела для него телевизор. Просьбу сиделка выполнила, однако карту не вернула. Спустя некоторое время женщина попросила у пенсионера в долг 15 тысяч рублей. Получив согласие, она сняла в банкомате необходимую сумму. При этом карту женщина вновь не вернула владельцу. Как выяснится впоследствии, она периодически снимала со счета подопечного денежные средства на покупку продуктов питания, спиртных напитков, ювелирных украшений. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 100 тысяч рублей. О краже денежных средств стало известно сыну пенсионера, который приехал навестить отца из другого города, после того как у родителя ухудшилось состояние здоровья. Мужчина стал искать карту, чтобы приобрести лекарства, но не нашел. После этого он сделал запрос в банк о движении денежных средств.
В ходе проводимых оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастна сиделка потерпевшего. Свою вину женщина не отрицала. В настоящее время в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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