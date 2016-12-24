Кассир магазина перечислила 55 тысяч рублей лжеруководителю

В столице Мордовии полицейскими проводится проверка по факту мошенничества, совершенного в отношении 40-летней местной жительницы.

Как пояснила потерпевшая, являющаяся продавцом магазина, днем ей позвонил неизвестный. Мужчина представился руководителем компании, которому принадлежит торговая точка. Незнакомец поинтересовался, сколько денежных средств находится в кассе, и пояснил, что в ближайшее время в магазин будут доставлены рекламные буклеты. В связи с этим кассиру нужно было пойти к банкомату и перевести ему деньги за продукцию. Женщина выполнила указание неизвестного, перечислив на его счет 55 тысяч рублей, которые взяла из кассы. Спустя некоторое время, так и не дождавшись поступления буклетов, женщина связалась с директором магазина и рассказала о пренеприятном инциденте.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления.