После звонка мошенника житель Саранска лишился 600 тысяч рублей

К саранским полицейским на минувшей неделе обратился 48-летний местный житель, сообщивший о хищении денег с его карт.

Горожанин стал жертвой мошенников, применивших затасканную схему со звонком лжесотрудника банка, предупреждающего о попытках неизвестных списать со счета клиента все деньги. Выдав аферисту всю требуемую информацию о банковской карте и сообщив все коды, наш земляк допустил еще один, уже совершенно роковой промах. Звонивший поинтересовался, нет ли у мужчины еще одной карты. Утвердительный ответ запустил все тот же сценарий «защиты сбережений» от несанкционированного доступа. Как только мошеннику были переданы данные еще по одному счету, житель Саранска получил сообщение о списании 599 тысяч 597 рублей.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к краже денежных средств.

МВД по РМ просит граждан быть внимательными к сохранности своих денежных средств. Не сообщайте неизвестным реквизиты своих счетов и поступающие в смс пароли. Проверяйте информацию о блокировке счета по официальным телефонам, указанным на обороте вашей банковской карты.