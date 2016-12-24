В школах Саранска отключат отопление

Закат эпохи
Генеральный директор агрофирмы «Октябрьская» Иван Андин уходит в отставку?
На прошедшем во вторник заседании городского оперативного штаба по профилактике коронавируса глава Саранска дал поручение приступить в ближайшие дни по согласованию с ресурсоснабжающей организацией к отключению отопления в городских школах. Связано это с тем, что учебные заведения сейчас попросту пустуют – дети и педагоги находятся на «удаленке». «В детских садах отопление оставим, потому что там работают дежурные группы, и нельзя точно сказать, какие дошкольные учреждения могут быть задействованы до 30 апреля», - добавил Петр Тултаев.
Что же касается, собственно, завершения отопительного сезона, то пока этот вопрос даже не фигурирует в повестке дня. Ведь согласно постановлению Правительства РФ, многоквартирные дома можно отключить от центрального теплоснабжения только если среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении 5 суток превышает +8 градусов по Цельсию.
Генеральный директор агрофирмы «Октябрьская» Иван Андин уходит в отставку?
С соблюдением всех установленных на сегодняшний день санитарно-эпидемиологических норм и правил в Доме Республики прошла встреча Главы РМ...
В четверг Глава РМ Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев проинспектировали дорожные объекты республиканской столицы, которые...
Юбилейные торжества прошли в Саранске и на родине живописца, в селе Кочелаево Ковылкинского района.
Глава Мордовии Владимир Волков 3 апреля провел заседание оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции на...
В Ленинском суде Саранска в понедельник продлевали меру пресечения бывшему министру культуры и национальной политики Мордовии Анатолию...
Первоочередные планы ремонта саранских дорог определены на выездном совещании с участием Главы Мордовии Владимира Волкова, Председателя...
Тема неудовлетворительного состояния городских дорог получила на неделе свое продолжение. Посвященное ей рабочее совещание у Главы Мордовии...
Выданы рабочими группами, наблюдающими за соблюдением требований противопожарной безопасности
Флагман мордовской промышленности - светотехнический завод «Лисма» - объявил об очередной смене своего юридического статуса. Предприятие...