В школах Саранска отключат отопление

На прошедшем во вторник заседании городского оперативного штаба по профилактике коронавируса глава Саранска дал поручение приступить в ближайшие дни по согласованию с ресурсоснабжающей организацией к отключению отопления в городских школах. Связано это с тем, что учебные заведения сейчас попросту пустуют – дети и педагоги находятся на «удаленке». «В детских садах отопление оставим, потому что там работают дежурные группы, и нельзя точно сказать, какие дошкольные учреждения могут быть задействованы до 30 апреля», - добавил Петр Тултаев.

Что же касается, собственно, завершения отопительного сезона, то пока этот вопрос даже не фигурирует в повестке дня. Ведь согласно постановлению Правительства РФ, многоквартирные дома можно отключить от центрального теплоснабжения только если среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении 5 суток превышает +8 градусов по Цельсию.